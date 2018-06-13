Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 июня 2018, 16:33



В рудной столице народному веселью не помешал летний дождь, который зарядил аккурат во время праздничной программы на площади Горняков

Интересно, что у этой праздничной программы, которая посвящалась и Дню России, и 65-летию нашего города, будет своеобразное продолжение. 24 июня в 15 часов на Площади Горняков состоится заключительный этап фестиваля народного творчества «Северное лето», где талнахцы будут читать стихи, петь и танцевать. «Люблю Большой Норильск!» - вот девиз этого нового творческого слета, по формату напоминающий известный конкурс советских времен «Алло, мы ищем таланты!».

Просмотров:327 Бывалые талнахцы запаслись зонтиками, и под их прикрытием несколько часов радовались большому концерту, игровым программам и дискотеке в патриотическом духе. Организаторы гуляний из КДЦ имени В.Высоцкого заметили, что после затянувшейся зимы люди явно соскучились по площадным празднествам. Если дети с удовольствием играли и танцевали на асфальте, то от взрослых не было отбоя на праздничной сцене. Игры и викторины, которые посвящались интересным фактам из истории и культуры нашей страны, перемежались выступлениями известных талнахских солистов и коллективов – «Раздолье», «Талнахский перепляс», «Жарки» и многих других. Певуньи из народа Татьяна Киян, Анастасия Пузакова, Елена Петелина, которые записались на выступления заранее, порадовали земляков в эстрадном блоке. Были и творческие гости из казахской, азербайджанской и ногайской диаспор. Бурные аплодисменты сорвали посланцы детсада № 86 «Брусничка», исполнившие стихи о России.Интересно, что у этой праздничной программы, которая посвящалась и Дню России, и 65-летию нашего города, будет своеобразное продолжение. 24 июня в 15 часов на Площади Горняков состоится заключительный этап фестиваля народного творчества «Северное лето», где талнахцы будут читать стихи, петь и танцевать. «Люблю Большой Норильск!» - вот девиз этого нового творческого слета, по формату напоминающий известный конкурс советских времен «Алло, мы ищем таланты!».