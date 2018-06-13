Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 июня 2018, 16:55



Больше половины норильских девятиклассников сдали экзамен по русскому языку на хорошие отметки

Отметки «5» и «4» получили 55% выпускников девятых классов. 99 человек получили двойки, что меньше по сравнению с прошлым годом. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать до 15 июня. В этот раз особо отличились школы №№ 1, 28, 45, гимназии №№ 1, 4, 5, 11, 48 и третий лицей. Здесь экзамен по русскому языку сдали все девятиклассники.

Просмотров:284 Всего обязательный ОГЭ по русскому языку сдавали 2126 подростков, а также государственный выпускной экзамен написали 58 детей с ограниченными возможностями здоровья.Отметки «5» и «4» получили 55% выпускников девятых классов. 99 человек получили двойки, что меньше по сравнению с прошлым годом. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать до 15 июня.В этот раз особо отличились школы №№ 1, 28, 45, гимназии №№ 1, 4, 5, 11, 48 и третий лицей. Здесь экзамен по русскому языку сдали все девятиклассники.