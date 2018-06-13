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13 июня 2018, 17:02



Топ-менеджеры строительной компании, обманувшие более 600 человек, пойдут за решетку. Среди пострадавших дольщиков есть и житель Норильска

Люди приобрели квартиры в жилом комплексе «Закаменский» на сумму свыше двух миллиардов рублей. По версии правоохранителей, для вывода денег руководители компании использовали около 20 мошеннических схем. Сегодня в Новосибирске топ-менеджерам строительной компании «Неоград», похитившим более миллиарда рублей у своих дольщиков, вынесли приговор. Три руководителя получили реальные сроки, еще один - условный, сообщает «Сибирь. Реалии» со ссылкой на официального представителя Октябрьского районного суда Наталию Лукину. Сотрудник строительной компании Наталия Обухова получила пять лет колонии общего режима — её взяли под стражу в зале суда. Генеральный директор «Неограда» Владимир Аксёнов проведет в колонии поселения четыре года 10 месяцев, его подчиненный Олег Бикбулатов 4,5 года. Ещё один топ-менеджер, Екатерина Гремитских, получила условный срок. Ни один из подсудимых не признавал свою вину, все они заявили, что у них были намерения строить, однако финансовый кризис помещал развитию бизнеса. Приговор не вступил в законную силу.

Просмотров:357 Уголовное дело против руководителей «Неограда» было возбуждено в 2014 году. От действий строительной компании пострадали более 600 дольщиков. Среди них жители Новосибирска, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Норильска и других городов.Люди приобрели квартиры в жилом комплексе «Закаменский» на сумму свыше двух миллиардов рублей. По версии правоохранителей, для вывода денег руководители компании использовали около 20 мошеннических схем.Сегодня в Новосибирске топ-менеджерам строительной компании «Неоград», похитившим более миллиарда рублей у своих дольщиков, вынесли приговор. Три руководителя получили реальные сроки, еще один - условный, сообщает «Сибирь. Реалии» со ссылкой на официального представителя Октябрьского районного суда Наталию Лукину.Сотрудник строительной компании Наталия Обухова получила пять лет колонии общего режима — её взяли под стражу в зале суда. Генеральный директор «Неограда» Владимир Аксёнов проведет в колонии поселения четыре года 10 месяцев, его подчиненный Олег Бикбулатов 4,5 года. Ещё один топ-менеджер, Екатерина Гремитских, получила условный срок. Ни один из подсудимых не признавал свою вину, все они заявили, что у них были намерения строить, однако финансовый кризис помещал развитию бизнеса. Приговор не вступил в законную силу.