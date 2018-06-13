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13 июня 2018, 17:22



В этом году на средства регионального оператора в Норильскен планируется отремонтировать 80 кровель, 35 из них - в течение лета

Как отметил Евгений Войник, в прошлом году реализация программы по капремонтам была, практически, провалена из-за того, что попытки найти подрядчиков, в том числе по ремонту кровель, не увенчались успехом. По результатам проведенной работы и общению с подрядчиками было установлено, что стоимость, которую предложил фонд регионального оператора, оказалась нерентабельной. Администрация города обратилась в Министерство ЖКХ, а также в фонд регионального оператора и предельная стоимость на выполнение ремонтов на текущий год, в том числе и на кровлях выросла на 62-70 процентов, в зависимости от типа дома. Помимо кровель планируется выполнить работы по ремонту фасадов, системы ТВС, лифтов и так далее. На выполнение всего запланированного объема ремонтов, по предварительным подсчетам, будет затрачено порядка двух с половиной миллиардов рублей.

Просмотров:332 В 2018 году различные ремонтные работы будут выполнены на 104 домах, из них 80 - нуждаются в ремонте кровель. На сегодняшний день для 35 домов определены подрядчики. В отношении еще 30 домов проектно-сметная документация вышла на финишную прямую по подготовке и уже должна быть размещена на электронных торгах. На оставшиеся 15 жилых зданий УЖКХ ждет техническую документацию от регионального оператора, после чего будет объявлен конкурс по выбору подрядчика, сообщил на встрече с журналистами Евгений Войник, начальник управления ЖКХ администрации города Норильска.Как отметил Евгений Войник, в прошлом году реализация программы по капремонтам была, практически, провалена из-за того, что попытки найти подрядчиков, в том числе по ремонту кровель, не увенчались успехом. По результатам проведенной работы и общению с подрядчиками было установлено, что стоимость, которую предложил фонд регионального оператора, оказалась нерентабельной. Администрация города обратилась в Министерство ЖКХ, а также в фонд регионального оператора и предельная стоимость на выполнение ремонтов на текущий год, в том числе и на кровлях выросла на 62-70 процентов, в зависимости от типа дома.Помимо кровель планируется выполнить работы по ремонту фасадов, системы ТВС, лифтов и так далее. На выполнение всего запланированного объема ремонтов, по предварительным подсчетам, будет затрачено порядка двух с половиной миллиардов рублей.