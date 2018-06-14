Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 июня 2018, 09:59



Норильск получит миллион на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

Норильск был признан победителем в номинации «Лучшая муниципальная программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Красноярского края с населением более 100 000 жителей». В рамках реализации краевой субсидии планируется провести конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций.

Просмотров:236 Из бюджета Красноярского края Норильску предоставят субсидию для финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 1 млн рублей. Такое решение стало итогом конкурса на предоставление субсидий муниципальным образований на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в 2018 году. Конкурс проводится Агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.Норильск был признан победителем в номинации «Лучшая муниципальная программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Красноярского края с населением более 100 000 жителей».В рамках реализации краевой субсидии планируется провести конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций.