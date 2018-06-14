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14 июня 2018, 10:39



Обвиняемый в жестоком убийстве норильской семьи не признал свою вину

Тройное убийство было совершено весной 2016 года. 1 апреля на улице Комсомольской полицейские обнаружили в квартире растерзанные тела 31-летнего мужчины, его 28-летней жены и их трехлетнего ребенка, после того как они перестали выходить на связь с близкими. Дело расследовали местные, краевые и столичные сотрудники Главного управления уголовного розыска и Следственного комитета, Норильского ОМВД. Месяц оперативники работали без сна и отдыха. Выяснили, что убийца жил по соседству с семьей, и в самом начале следствия он привлекался в качестве понятого. Ранее не судимый мужчина убил молодую семью из–за ревности: преступник и убитая состояли в близких отношениях. Громкое дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые единодушно признали подсудимого виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. «В ходе судебных прений государственный обвинитель предложил суду назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Сторона защиты выразила свое несогласие с обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей и попросила отправить дело на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства», - сообщили в краевом суде. Заслушав последнее слово подсудимого, не признавшего свою вину, суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора состоится 15 июня.

Просмотров:328 Красноярский краевой суд завершает рассмотрение уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Норильска, которого обвиняют в убийстве супругов и их дочери. Вчера в суде состоялись прения сторон по уголовному делу.Тройное убийство было совершено весной 2016 года. 1 апреля на улице Комсомольской полицейские обнаружили в квартире растерзанные тела 31-летнего мужчины, его 28-летней жены и их трехлетнего ребенка, после того как они перестали выходить на связь с близкими. Дело расследовали местные, краевые и столичные сотрудники Главного управления уголовного розыска и Следственного комитета, Норильского ОМВД. Месяц оперативники работали без сна и отдыха. Выяснили, что убийца жил по соседству с семьей, и в самом начале следствия он привлекался в качестве понятого. Ранее не судимый мужчина убил молодую семью из–за ревности: преступник и убитая состояли в близких отношениях.Громкое дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые единодушно признали подсудимого виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения.«В ходе судебных прений государственный обвинитель предложил суду назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Сторона защиты выразила свое несогласие с обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей и попросила отправить дело на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства», - сообщили в краевом суде.Заслушав последнее слово подсудимого, не признавшего свою вину, суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора состоится 15 июня.