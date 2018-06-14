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14 июня 2018, 12:02



Народные гуляния «Большой хоровод» прошли в Кайеркане в День России

Поздравили кайерканцев с Днем России и народный коллектив «Оганер», ансамбль казачьей песни «Терек», участники вокальной студии «Свои». Публика с восторгом оценила вокальный номер в исполнении преподавателя 11-й гимназии Ирины Савченко и ученика 3-го класса Ивана Кузнецова, вместе исполнивших песню «Наш край - Россия». Интерактивные зоны вдоль улицы Шахтерской стали местом веселых игр и забавных конкурсов, которые проводили ведущие-волонтеры из кайерканской молодежи. Третий раз в День России в Кайеркане проходил конкурс «Русский каравай». На этот раз его участники угощали своими печёными шедеврами гостей праздника. Жюри, оценившее старание народных пекарей, отметило караваи Людмилы Пантелеевой, Алины Крамаревой и Регины Фединой. А победил красавец-каравай от Ольги Иващенко, которую активно поддерживали коллеги из детсада № 95 «Снежинка». Вкуснейший каравай в три яруса, с большой фантазией и любовью украшенный колосками и даже корзинкой с пирожками, покорил жюри и публику. Многие кайерканцы сделали памятные снимки на выставке «Символы русской души». Здесь можно было фотографироваться с ростовыми куклами в виде белой березы, матрёшки и самовара. Интересно, что после трехчасового веселья, спев в финале с организаторами праздника песню «Россия», люди не хотели расходиться – настолько их объединило общее веселье. А следующий большой праздник в Кайеркане состоится 8 июля в День семьи, любви и верности.

Просмотров:191 Лучшие фольклорные, эстрадные и хореографические коллективы Большого Норильска выступили на площади культурно-досугового центра «Юбилейный». Сотни зрителей с удовольствием подпевали ведущим праздника и вокалистам Кайеркана, исполнившим знаменитую песню «Широка страна моя родная». Красны девицы из хореографического ансамбля «Кайерканская мозаика» КДШИ продемонстрировали красоту русских платков в дефиле «Родные узоры». Трогательный вальс исполнили выпускники 40-й школы.Поздравили кайерканцев с Днем России и народный коллектив «Оганер», ансамбль казачьей песни «Терек», участники вокальной студии «Свои». Публика с восторгом оценила вокальный номер в исполнении преподавателя 11-й гимназии Ирины Савченко и ученика 3-го класса Ивана Кузнецова, вместе исполнивших песню «Наш край - Россия».Интерактивные зоны вдоль улицы Шахтерской стали местом веселых игр и забавных конкурсов, которые проводили ведущие-волонтеры из кайерканской молодежи.Третий раз в День России в Кайеркане проходил конкурс «Русский каравай». На этот раз его участники угощали своими печёными шедеврами гостей праздника. Жюри, оценившее старание народных пекарей, отметило караваи Людмилы Пантелеевой, Алины Крамаревой и Регины Фединой. А победил красавец-каравай от Ольги Иващенко, которую активно поддерживали коллеги из детсада № 95 «Снежинка». Вкуснейший каравай в три яруса, с большой фантазией и любовью украшенный колосками и даже корзинкой с пирожками, покорил жюри и публику.Многие кайерканцы сделали памятные снимки на выставке «Символы русской души». Здесь можно было фотографироваться с ростовыми куклами в виде белой березы, матрёшки и самовара.Интересно, что после трехчасового веселья, спев в финале с организаторами праздника песню «Россия», люди не хотели расходиться – настолько их объединило общее веселье. А следующий большой праздник в Кайеркане состоится 8 июля в День семьи, любви и верности.