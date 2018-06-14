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14 июня 2018, 12:12



За неделю до выпускных вечеров в Норильске пройдет дискотека для выпускников

Откроют программу поздравления от творческих коллективов города. С приветственным словом к выпускникам обратятся первые лица города. Конкурсно-развлекательную программу проведет Дмитрий Мишланов - участник проектов «Смех без правил», «Убойная лига», «Убойная ночь», «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ, ведущий проекта «Бешенная Сушка» и резидент Comedy Club Санкт-Петербург. За танцпол в этот вечер будет отвечать промоутер, продюссер, «Главарь» норильской drum&bass тусовки «Mexanika Musik Managment» Dj Limon.

Просмотров:223 16 июня в киноконцертном комплексе «Арт» состоится праздничное мероприятие для выпускников образовательных учреждений города 2018 года «Сияние Севера».Откроют программу поздравления от творческих коллективов города. С приветственным словом к выпускникам обратятся первые лица города. Конкурсно-развлекательную программу проведет Дмитрий Мишланов - участник проектов «Смех без правил», «Убойная лига», «Убойная ночь», «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ, ведущий проекта «Бешенная Сушка» и резидент Comedy Club Санкт-Петербург. За танцпол в этот вечер будет отвечать промоутер, продюссер, «Главарь» норильской drum&bass тусовки «Mexanika Musik Managment» Dj Limon.