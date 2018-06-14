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14 июня 2018, 12:20



Стали известны результаты ЕГЭ по базовой математике, информатике и географии

11-тиклассники и выпускники прошлых лет сдавали 30 мая. В Норильске математику писали 1039 человек, в том числе 4 выпускника с особенностями здоровья. Экзамен оценивался по пятибалльной системе. В НПР результаты выглядят следующим образом: «5» и «4» получили 80,77% от общего числе выпускников. У 24 человек - двойки, их можно пересдать в резервный день, 25 июня, при условии, что выпускник не сдавал профильную математику. В итоге средний балл по базовой математике в нашем городе составил 4,2, в прошлом году он был ниже - 3,8. ЕГЭ по информатике сдавали 142 выпускника из 30 учебных учреждений. Экзамен прошел без нарушений. Минимальный порог в 40 баллов преодолело большинство, 132 выпускника. 10 человек не набрали необходимый минимум (в прошлом году это было 23 человека), они смогут пересдать предмет по выбору только в следующем году. Самый высокий балл - 97 - набрал выпускник школы № 1. Более 80 баллов набрали 7 человек - из школ № 1, 13, гимназий № 5, 11, 48. Средний балл по городу - 56 (в прошлом году он равнялся 51,5). География тоже является дисциплиной по выбору. У нас ее сдавали 25 выпускников. Здесь минимальным порогом считаются 37 баллов, его преодолел 21 выпускник, остальные смогут пересдать предмет только в следующем году. Самый высокий балл - 83 - набрал выпускник 7-й гимназии. Средний балл по городу - 50 (в прошлом году - 42,6). К слову, 18 и 19 июня в своем образовательном учреждении можно подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами.

Просмотров:220 Напомним, математику базовую, которая считается обязательным экзаменом для получения аттестата,11-тиклассники и выпускники прошлых лет сдавали 30 мая. В Норильске математику писали 1039 человек, в том числе 4 выпускника с особенностями здоровья.Экзамен оценивался по пятибалльной системе. В НПР результаты выглядят следующим образом: «5» и «4» получили 80,77% от общего числе выпускников. У 24 человек - двойки, их можно пересдать в резервный день, 25 июня, при условии, что выпускник не сдавал профильную математику.В итоге средний балл по базовой математике в нашем городе составил 4,2, в прошлом году он был ниже - 3,8.ЕГЭ по информатике сдавали 142 выпускника из 30 учебных учреждений. Экзамен прошел без нарушений.Минимальный порог в 40 баллов преодолело большинство, 132 выпускника. 10 человек не набрали необходимый минимум (в прошлом году это было 23 человека), они смогут пересдать предмет по выбору только в следующем году.Самый высокий балл - 97 - набрал выпускник школы № 1.Более 80 баллов набрали 7 человек - из школ № 1, 13, гимназий № 5, 11, 48. Средний балл по городу - 56 (в прошлом году он равнялся 51,5).География тоже является дисциплиной по выбору. У нас ее сдавали 25 выпускников. Здесь минимальным порогом считаются 37 баллов, его преодолел 21 выпускник, остальные смогут пересдать предмет только в следующем году.Самый высокий балл - 83 - набрал выпускник 7-й гимназии. Средний балл по городу - 50 (в прошлом году - 42,6).К слову, 18 и 19 июня в своем образовательном учреждении можно подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами.