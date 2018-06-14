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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:34 В Норильске подвели итоги конкурса детского рисунка, приуроченного к празднованию 300-летия российской полиции
18:26 Норильские госавтоинспекторы провели обучающие занятия безопасного поведения на дорогах для воспитанников профильной школы
18:03 К концу будущего года в Норильске появится собственное газомоторное топливо. «Норникель» развивает на территории НПР рынок компримированного природного газа
17:40 Почти две сотни медработников Норильска в честь профессионального праздника удостоены наград различного уровня
17:03 Летняя пассажирская навигация началась на Таймыре
16:47 От Енисея до Лены. 20 июня рязанский путешественник отправится из Норильска в долгий одиночный поход
15:51 «Золотая рыбка» помогает сбыться желаниям Влада Карасева. В минувшую субботу в ГЦК прошли благотворительные спектакли
14:32 «Большой приз Норильска». Авторалли под таким названием пройдет в городе 23 июня
14:31 Накануне Дня медика в Норильске прошла пресс-конференция с главными врачами норильских поликлиник и больниц
13:37 Сегодня на Таймыре совершил аварийную посадку вертолет Ми-2
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