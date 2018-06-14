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14 июня 2018, 13:08



«Осторожно тонкий лед». Управление ГО и ЧС предупреждает норильчан об опасности выхода на водоемы

Для любителей подледного лова есть свои меры предосторожности: не следует пробивать несколько лунок рядом, опасно собираться большими группами в одном месте, не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин. И на всякий случай необходимо запастись веревкой длиной 12-15 метров. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров. Примечательно, что мгновенно лед проламывается довольно редко. Обычно несчастью предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам. Если лед все же проломился, то нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинув руки лечь на живот и выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны, обязательно двигаясь в ту сторону, откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания со спины на живот. Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действовать необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно для жизни. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны оказывать не более двух человек. Нужно лечь на живот, подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется.

Просмотров:179 Выходить на лед опасно, когда толщина его составляет менее семи сантиметров, предупреждают спасатели. Правда, проверить толщину сложно, зато цвет определить всегда можно. Надежный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок.Для любителей подледного лова есть свои меры предосторожности: не следует пробивать несколько лунок рядом, опасно собираться большими группами в одном месте, не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин. И на всякий случай необходимо запастись веревкой длиной 12-15 метров. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров.Примечательно, что мгновенно лед проламывается довольно редко. Обычно несчастью предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам.Если лед все же проломился, то нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинув руки лечь на живот и выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны, обязательно двигаясь в ту сторону, откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания со спины на живот.Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действовать необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно для жизни.Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны оказывать не более двух человек. Нужно лечь на живот, подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф.Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется.