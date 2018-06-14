Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
14 июня 2018, 13:08

«Осторожно тонкий лед». Управление ГО и ЧС предупреждает норильчан об опасности выхода на водоемы


Выходить на лед опасно, когда толщина его составляет менее семи сантиметров, предупреждают спасатели. Правда, проверить толщину сложно, зато цвет определить всегда можно. Надежный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок.
Для любителей подледного лова есть свои меры предосторожности: не следует пробивать несколько лунок рядом, опасно собираться большими группами в одном месте, не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин. И на всякий случай необходимо запастись веревкой длиной 12-15 метров. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров.
Примечательно, что мгновенно лед проламывается довольно редко. Обычно несчастью предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам.
Если лед все же проломился, то нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинув руки лечь на живот и выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны, обязательно двигаясь в ту сторону, откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания со спины на живот.
Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действовать необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно для жизни.
Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны оказывать не более двух человек. Нужно лечь на живот, подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф.
Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется.

Просмотров:179
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 14 июня 2018 
18:34   В Норильске подвели итоги конкурса детского рисунка, приуроченного к празднованию 300-летия российской полиции 18:26   Норильские госавтоинспекторы провели обучающие занятия безопасного поведения на дорогах для воспитанников профильной школы
18:03   К концу будущего года в Норильске появится собственное газомоторное топливо. «Норникель» развивает на территории НПР рынок компримированного природного газа 17:40   Почти две сотни медработников Норильска в честь профессионального праздника удостоены наград различного уровня
17:03   Летняя пассажирская навигация началась на Таймыре 16:47   От Енисея до Лены. 20 июня рязанский путешественник отправится из Норильска в долгий одиночный поход
15:51   «Золотая рыбка» помогает сбыться желаниям Влада Карасева. В минувшую субботу в ГЦК прошли благотворительные спектакли 14:32   «Большой приз Норильска». Авторалли под таким названием пройдет в городе 23 июня
14:31   Накануне Дня медика в Норильске прошла пресс-конференция с главными врачами норильских поликлиник и больниц 13:37   Сегодня на Таймыре совершил аварийную посадку вертолет Ми-2
13:08   «Осторожно тонкий лед». Управление ГО и ЧС предупреждает норильчан об опасности выхода на водоемы 12:20   Стали известны результаты ЕГЭ по базовой математике, информатике и географии
12:12   За неделю до выпускных вечеров в Норильске пройдет дискотека для выпускников 12:02   Народные гуляния «Большой хоровод» прошли в Кайеркане в День России
10:39   Обвиняемый в жестоком убийстве норильской семьи не признал свою вину 09:59   Норильск получит миллион на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

 13 июня 2018 
17:22   В этом году на средства регионального оператора в Норильскен планируется отремонтировать 80 кровель, 35 из них - в течение лета 17:02   Топ-менеджеры строительной компании, обманувшие более 600 человек, пойдут за решетку. Среди пострадавших дольщиков есть и житель Норильска
16:55   Больше половины норильских девятиклассников сдали экзамен по русскому языку на хорошие отметки 16:33   В рудной столице народному веселью не помешал летний дождь, который зарядил аккурат во время праздничной программы на площади Горняков
16:15   10 тысяч жителей Большого Норильска приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России 14:38   На улице Комсомольской продолжаются работы по благоустройству территории, прилегающей к озеру Долгому
13:41   20 норильских кафе, кондитерских и ресторанов подтвердили свое участие в летнем гастрономическом фестивале 13:20   Транспортная прокуратура Норильска нашла виновных в задержке авиарейсов на Диксон в конце мая – начале июня
12:17   Норникель продолжает уборку территории, прилегающей к НМЗ. За год вывезли более 85 тысяч тонн промышленных отходов 12:06   В летний оздоровит лагерь «Детский наукоград» в Московской области имеются путевки
11:59   Команда «Норникеля» заняла лидирующие позиции в рейтинге Extel Survey-2018 10:25   В Норильске стартовала спартакиада «Юный олимпиец»
10:18   Норильская прокуратура выявила нарушения требований федерального законодательства о противодействии коррупции

 9 июня 2018 
13:48   Норильск на один вечер станет французской провинцией. Театральной. 13:23   В среду в Норильске завершится отопительный сезон

 8 июня 2018 
19:40   Престольный праздник готовится отметить в Норильске православный приход Святителя Луки Архиепископа Красноярского 18:44   «Норильск, беги со мной!» набирает обороты. Зарегистрироваться на благотворительный забег можно, не выходя из дома
15:37   Завтра в Норильске отпразднуют 65 лет со Дня создания в городе отдела социального обеспечения, а также День социального работника 15:17   В этом году паводок добрался до части трассы Кайеркан-Алыкель, но серьезного ущерба дороге вода нанести не успела
14:48   В Норильский суд направлено уголовное дело по факту гибели работников в результате взрыва на руднике «Заполярный», который произошел почти год назад 13:29   В Норильске осужден мужчина за попытку обворовать торговый павильон.
12:53   12 июня состоится торжественное открытие 48-го сезона и спартакиады трудовых отрядов школьников. 12:29   Стали известны результаты первого экзамена, который в этом году сдавали норильские девятиклассники.
12:06   Норильчан приглашают на Фестиваль авторской песни «Гринландия». 11:55   Сегодня День социального работника. Руководство Норильска поздравляет всех сотрудников сферы социального обслуживания населения с профессиональным праздником.
10:53   Автодорога Кайеркан - Алыкель открыта с ограничениями. 10:38   В Дудинке продолжается ледоход.

 7 июня 2018 
20:32   Норильчане не смогут посмотреть ледоход на Енисее. Дорогу Кайеркан-Алыкель закрыли для движения транспорта 19:48   Чрезвычайно важным и острым назвал Путин вопрос мусорок и свалок
19:18   Президент страны косвенно ответил на вопрос норильчан 18:58   Минфину придется раскошелиться. Путин пообещал снизить ипотечную ставку семьям, в которых рождается второй и последующий ребенок
18:28   Владимир Путин: "К повышению пенсионного возраста нужно относиться очень осторожно и аккуратно" 16:59   Цены на бензин расти не будут. Владимир Путин ответил на вопрос россиян о катастрофическом подорожании топлива.
16:48   ВОЛС восстановлена спустя четыре дня после обрыва.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх