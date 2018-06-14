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14 июня 2018, 13:37



Сегодня на Таймыре совершил аварийную посадку вертолет Ми-2

Информации о том, где именно приземлился вертолет и есть ли пострадавшие пока нет. Не известна пока и причина аварийной посадки Ми-2. Как сообщает РБК со ссылкой на местный портал «Дела.ru», вертолет принадлежит красноярской авиакомпании «АэроГео». В ее пресс-службе рассказали, что до инцидента Ми-2 совершал облет газопровода. Никто из находившихся в вертолете, по данным портала, не пострадал.

Просмотров:217 Информация об аварийной посадке вертолета МИ-2 в Таймырском муниципальном районе поступила сегодня 09:55 местного времени. И уже в 10:00 на место происшесмтвия с аэропорта «Алыкель» был направлен борт МИ-8 от Сибирского авиационного поисково-спасательного центра. На его борту находится два человека экипажа и три спасателя, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Красноярскому краю.Информации о том, где именно приземлился вертолет и есть ли пострадавшие пока нет. Не известна пока и причина аварийной посадки Ми-2.Как сообщает РБК со ссылкой на местный портал «Дела.ru», вертолет принадлежит красноярской авиакомпании «АэроГео». В ее пресс-службе рассказали, что до инцидента Ми-2 совершал облет газопровода. Никто из находившихся в вертолете, по данным портала, не пострадал.