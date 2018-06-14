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14 июня 2018, 14:31



Накануне Дня медика в Норильске прошла пресс-конференция с главными врачами норильских поликлиник и больниц

По мнению руководителя территориального отдела в г. Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Кобы Кавтеладзе, одной из актуальных проблем в медицине Норильска остается кадровый голод. «Только в 2017 году на территорию прибыло 30 медиков, а покинули НПР - 68. Особенно остро стоит вопрос по таким специальностям как педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, урология. Городу не хватает неврологов, анестезиологов, хирургов, реаниматологов, офтальмологов, оториноларингологов, - отметил Коба Иосифович. - Напомню, в ходе визита в наш город Андрея Шкоды, доверенного лица Президента РФ, в администрации Норильска обсуждался один из способов решения этой проблемы, а именно возможность внедрения на территории института врачей общей практики. Они смогли бы в определенной степени разгрузить участковых врачей-педиатров и врачей «узких» специальностей». Вопрос объединения детских поликлиник в Норильске приостановлен. По словам главврача детской больницы Игоря Зайчика, пока в здании на улице Б.Хмельницкого, 18 педиатрическая служба остается; при том что «узкие» специалисты (окулист, невролог, хирург) ведут прием в поликлинике на Бегичева. В детской больнице в ближайшем будущем ожидают крупное поступление современнейшего медицинского оборудования - за счет федеральной программы «Десятилетие детства». Рождаемость в Норильске уверено опережает смертность: на тысячу человек индекс рождаемости - 14,3, индекс смертности - 8,3. На первом месте по заболеваемости среди норильчан - болезни кровообращения, дыхания, глаз, костно-мышечные проблемы. Что касается онкологии, в НПР на учете состоит 2300 человек, по статистике тут лидирует рак молочной железы, опухоли легких и почек. О том, какое медицинское оборудование появилось на территории за последнее время, медики ответили, что в 2017 году краевые государственные учреждениями здравоохранения Норильска приобрели палатный рентгенаппарат для детской больницы, цифровую маммографическую систему и стерилизатор: всего на сумму более 70 млн рублей. В 2018 году закупается оборудование почти на 41 миллион, в частности, рентгенаппарат для поликлиники № 1, стоматологические установки, анализатор паров эталона для психо-неврологического диспансера. В планах 2019 года - покупка 2-х гемодиализных аппаратов. Константин Горбель рассказал, что этим летом будет частично закончен ремонт лифтового оборудования в больнице Оганер; сегодня из имеющихся 14-ти там работает 2 грузовых и 3 пассажирских лифта. С 1 сентября, после процедуры лицензирования нового отделения Оганерской больницы - перинатального, начнутся мероприятия по установке оборудования и переезду в новое здание персонала. Известно, что с момента возникновения центра в него перешло работать 450 сотрудников бывшего родильного дома. Там же будет трудиться и несколько специалистов детской больницы из отделения 2-го этапа выхаживания новорожденных. По поводу работы в период ремонта поликлиники в Талнахе, главный врач этого заведения заверил, что никаких ограничений по приему пациентов не предвидится и деятельность всех специалистов, кроме детского хирурга, продолжится в штатном режиме. Подробности встречи с медиками - в ближайшем номере «ЗП».

Просмотров:246 Журналисты задали первым лицам норильского здравоохранения более 20 вопросов. В числе самых важных затронуты темы ремонтов и обеспечения медицинских учреждений, электронных очередей и работы call-центров, возведения перинатального центра, выявления на ранних стадиях тяжелых заболеваний и т.д.По мнению руководителя территориального отдела в г. Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Кобы Кавтеладзе, одной из актуальных проблем в медицине Норильска остается кадровый голод. «Только в 2017 году на территорию прибыло 30 медиков, а покинули НПР - 68. Особенно остро стоит вопрос по таким специальностям как педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, урология. Городу не хватает неврологов, анестезиологов, хирургов, реаниматологов, офтальмологов, оториноларингологов, - отметил Коба Иосифович. - Напомню, в ходе визита в наш город Андрея Шкоды, доверенного лица Президента РФ, в администрации Норильска обсуждался один из способов решения этой проблемы, а именно возможность внедрения на территории института врачей общей практики. Они смогли бы в определенной степени разгрузить участковых врачей-педиатров и врачей «узких» специальностей».Вопрос объединения детских поликлиник в Норильске приостановлен. По словам главврача детской больницы Игоря Зайчика, пока в здании на улице Б.Хмельницкого, 18 педиатрическая служба остается; при том что «узкие» специалисты (окулист, невролог, хирург) ведут прием в поликлинике на Бегичева. В детской больнице в ближайшем будущем ожидают крупное поступление современнейшего медицинского оборудования - за счет федеральной программы «Десятилетие детства».Рождаемость в Норильске уверено опережает смертность: на тысячу человек индекс рождаемости - 14,3, индекс смертности - 8,3. На первом месте по заболеваемости среди норильчан - болезни кровообращения, дыхания, глаз, костно-мышечные проблемы. Что касается онкологии, в НПР на учете состоит 2300 человек, по статистике тут лидирует рак молочной железы, опухоли легких и почек.О том, какое медицинское оборудование появилось на территории за последнее время, медики ответили, что в 2017 году краевые государственные учреждениями здравоохранения Норильска приобрели палатный рентгенаппарат для детской больницы, цифровую маммографическую систему и стерилизатор: всего на сумму более 70 млн рублей. В 2018 году закупается оборудование почти на 41 миллион, в частности, рентгенаппарат для поликлиники № 1, стоматологические установки, анализатор паров эталона для психо-неврологического диспансера. В планах 2019 года - покупка 2-х гемодиализных аппаратов.Константин Горбель рассказал, что этим летом будет частично закончен ремонт лифтового оборудования в больнице Оганер; сегодня из имеющихся 14-ти там работает 2 грузовых и 3 пассажирских лифта. С 1 сентября, после процедуры лицензирования нового отделения Оганерской больницы - перинатального, начнутся мероприятия по установке оборудования и переезду в новое здание персонала. Известно, что с момента возникновения центра в него перешло работать 450 сотрудников бывшего родильного дома. Там же будет трудиться и несколько специалистов детской больницы из отделения 2-го этапа выхаживания новорожденных.По поводу работы в период ремонта поликлиники в Талнахе, главный врач этого заведения заверил, что никаких ограничений по приему пациентов не предвидится и деятельность всех специалистов, кроме детского хирурга, продолжится в штатном режиме.Подробности встречи с медиками - в ближайшем номере «ЗП».