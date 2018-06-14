Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 июня 2018, 14:32



«Большой приз Норильска». Авторалли под таким названием пройдет в городе 23 июня

Церемония открытия соревнований и награждение участников авторалли пройдет на территории автодрома (учебная площадка) МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения» на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. Октябрьская. Техосмотр автомобилей участников начнется в 09.00, а старт первого экипажа намечен на 10.00. Состязания состоят из этапов и дополнительных соревнований, по принципу «ПОИСК». Этапы являются самостоятельными соревнованиями типа ралли, многоборья. Маршрут движений проходит через Центральный район города Норильска, районы Оганер, Талнах и Кайеркан, общая протяженность трассы составляет около 125 км. Телефон для справок: (3919)42 68 11.

Просмотров:177 Мероприятие является открытым личным соревнованием по любительскому автоспорту, как среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и среди всех желающих принять участие.Церемония открытия соревнований и награждение участников авторалли пройдет на территории автодрома (учебная площадка) МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения» на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. Октябрьская.Техосмотр автомобилей участников начнется в 09.00, а старт первого экипажа намечен на 10.00.Состязания состоят из этапов и дополнительных соревнований, по принципу «ПОИСК». Этапы являются самостоятельными соревнованиями типа ралли, многоборья. Маршрут движений проходит через Центральный район города Норильска, районы Оганер, Талнах и Кайеркан, общая протяженность трассы составляет около 125 км.Телефон для справок: (3919)42 68 11.