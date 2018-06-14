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14 июня 2018, 15:51

«Золотая рыбка» помогает сбыться желаниям Влада Карасева. В минувшую субботу в ГЦК прошли благотворительные спектакли


Сказка «Золотая рыбка» - подарок норильской детворе, который стал возможен благодаря партнерству благотворительного фонда «Территория добра» с артистами театра-студии «Нота» и актерами Норильского заполярного театра драмы: Денисом Ганиным, Александром Носыревым и Юлией Новиковой. Спектакль был поставлен по мотивам сказки Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» и предназначен для горожан от трех лет и старше.
«А еще это возможность поучаствовать в одном замечательном и добром деле. – говорит Денис Ганин, актер Заполярного театра драмы и ведущий сказки –Все средства, которые будут собраны на этом спектакле пойдут в помощь Владу Карасеву, подопечному благотворительного фонда «Территория добра». Как часто и бывает эта история возникла из неоткуда. Просто нам захотелось сделать что-то доброе, а председатель фонда «Территория добра» предложила нам помочь Владу, и мы сразу же откликнулись. Эта история не последняя и мы надеемся на продолжение и думаю, что чудеса еще будут и мы будем делать мир добрее».
Владу Карасеву сейчас 18 лет и у него непростое генетическое заболевание – мышечная атрофия Кугельберга-Веландера, при котором постепенно перестают работать мышцы. Владу непросто дышать самостоятельно, ему нужно портативное устройство вентиляции легких. Это устройство сделает жизнь Влада более мобильной и поможет чаще бывать за пределами своего дома. А пока Влад общается со своими друзьями, осваивает программирование и, как может, радуется жизни.
Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра» считает большой удачей тот факт, что спектакль состоялся и что на него пришли люди. Однако, опыт работы в сфере благотворительности показал, что такая форма благотворительности в нашем городе находится еще в самом начале своего пути. Люди не готовы сразу принимать что-то новое. Хотелось бы видеть больше детей на этом спектакле, тем более, что многие ребятишки сейчас посещают школьные лагеря и могли бы стать потенциальными зрителями.
«Такое событие не просто интересно своим форматом. – говорит Наталья Солодовник. – Оно приурочено ко дню рождения Александра Пушкина, спектакль поставлен профессиональными актерами и несет в себе воспитательный посыл, что очень важно при воспитании детей. Чтобы вырастить из ребенка ответственного и думающего взрослого человека, нужно научить его помогать другим. Благотворительные спектакли – это прекрасная возможность приобщить ребенка к благотворительности и помогать тем, кто в этом нуждается».
И хотя за во время спектаклей было собрано всего десять тысяч рублей, эта сумма стала еще одним шагом к исполнению заветного желания Влада – быть мобильным. Сбор средств для Влада Карасева продолжается и каждый желающий может внести свою лепту. Свои вопросы по оказанию благотворительной помощи и сотрудничеству с благотворительным фондом «Территория добра» можно задать по телефону: 46-53-33. Фонд находится по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 4, 1 этаж (отдельный вход), помещение 3.
Средства можно переводить на счет благотворительного фонда «Социальных программ «Территория добра»:
ИНН/КПП 2457065522/245701001
Р/сч 40703810131160016148
Красноярское отделение № 8646
ПАО Сбербанк г. Красноярск
К/сч 30101810800000000627
БИК 040407627

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