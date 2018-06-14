Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 июня 2018, 16:47



От Енисея до Лены. 20 июня рязанский путешественник отправится из Норильска в долгий одиночный поход

Накануне, 13 июня он вышел на связь с Рязанским музеем путешественников по телефону и сообщил, что сейчас плывет на теплоходе «Валерий Чкалов» по реке Енисей. «Сейчас необходимо дойти по реке до Дудинки, а к 20 июня добраться до стартового пункта – Норильска, – проинформировал путешественник. – Отсюда начнется основной маршрут. Задача – проделать в одиночку без каких-либо средств технической поддержки путь от Норильска до устья Лены». Виктор Атласов - инженер-строитель. Каждый отпуск он старается провести в путешествиях и обязательно поставить какой-нибудь рекорд. На его счету их уже больше десяти. За спиной землепроходца Атласова в общей сложности лежит более 130 тысяча километров пути. Это, для сравнения, больше, чем три раза вокруг земного шара. Виктор Иванович путешествует налегке, используя исключительно мускульную силу своего организма, то есть пешком, на надувной лодке и, когда путь проложен по дорогам, на велосипеде.

Просмотров:162 Автономная экспедиция Виктора Атласова пройдет в рамках проекта «Полярная Россия». Путешественнику предстоит преодолеть расстояние в 2300 километров, которые он пройдет один, без всякой помощи, неся с собой весельную лодку, снаряжение и запас продуктов, сообщают Рязанские ведомости.Накануне, 13 июня он вышел на связь с Рязанским музеем путешественников по телефону и сообщил, что сейчас плывет на теплоходе «Валерий Чкалов» по реке Енисей.«Сейчас необходимо дойти по реке до Дудинки, а к 20 июня добраться до стартового пункта – Норильска, – проинформировал путешественник. – Отсюда начнется основной маршрут. Задача – проделать в одиночку без каких-либо средств технической поддержки путь от Норильска до устья Лены».Виктор Атласов - инженер-строитель. Каждый отпуск он старается провести в путешествиях и обязательно поставить какой-нибудь рекорд. На его счету их уже больше десяти.За спиной землепроходца Атласова в общей сложности лежит более 130 тысяча километров пути. Это, для сравнения, больше, чем три раза вокруг земного шара. Виктор Иванович путешествует налегке, используя исключительно мускульную силу своего организма, то есть пешком, на надувной лодке и, когда путь проложен по дорогам, на велосипеде.