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14 июня 2018, 17:03



Летняя пассажирская навигация началась на Таймыре

Первый пассажирский рейс взял на борт 13 пассажиров и порядка 14 тонн груза, в том числе продукты питания для поселковых магазинов. «Летом и осенью транспортная доступность для жителей отдаленных поселков обеспечивается водными видами транспорта. За безопасность перевозок отвечают давно сложившиеся экипажи, состоящие из опытных капитанов и грамотных специалистов, которые знают все сложные места на реке Енисей. У капитана «СП-4» это уже 42 навигация. У нас на Таймыре он работает шестой год», – отметил заместитель Главы Таймыра – начальник Управления транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района Олег Мозгунов. Капитан «СП-4» Владимир Князев рассказал, что судно на 100% готово к навигации. Теплоход полностью покрашен, выполнен текущий ремонт, проведен осмотр всего судна. «Команда как всегда готова работать в сложных северных условиях», – подчеркнул Владимир Сергеевич. В течение всей летней навигации в нижнем течении реки Енисей, с интервалом вдвое суток, будут работать суда внутреннего водного транспорта «Хансута Яптунэ» и «СП-4». Ими планируется выполнить 46 рейсов по направлению «Дудинка–Усть-Порт–Караул– Носок» и 7 пассажирских рейсов (т/х «Хансута Яптунэ») по маршруту «Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок – Байкаловск – Воронцово». Судно «Хансута Яптунэ» рассчитано на 30 пассажиров и 20 тонн груза, «СП-4» на 50 пассажиров и 42 тонны груза. Тарифы на перевозки граждан субсидируются за счёт средств муниципального района. Билеты до поселков Байкаловск и Воронцово, по сравнению с прошлым годом, подешевели на 16% и стоят 4429 рубля и 6391 рублей соответственно. До п. Усть-Порт можно добраться за 2079 рублей, до п. Караул - 3364 рубля, до п. Носок билет стоит 4177 рублей. Ознакомиться с расписанием и тарифами на услуги внутреннего водного транспорта можно на сайте органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в разделе «Жителям» во вкладке «Транспорт и связь», говорится в сообщении.

Просмотров:157 7 июня на Енисее в районе Дудинки начался ледоход, и 13 числа в путь отправилось первое пассажирское судно. «СП-4» отправился в низовья Енисея в сторону сельского поселения Караул, начав, таким образом, летнюю пассажирскую речную навигацию на Таймыре, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.Первый пассажирский рейс взял на борт 13 пассажиров и порядка 14 тонн груза, в том числе продукты питания для поселковых магазинов.«Летом и осенью транспортная доступность для жителей отдаленных поселков обеспечивается водными видами транспорта. За безопасность перевозок отвечают давно сложившиеся экипажи, состоящие из опытных капитанов и грамотных специалистов, которые знают все сложные места на реке Енисей. У капитана «СП-4» это уже 42 навигация. У нас на Таймыре он работает шестой год», – отметил заместитель Главы Таймыра – начальник Управления транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района Олег Мозгунов.Капитан «СП-4» Владимир Князев рассказал, что судно на 100% готово к навигации. Теплоход полностью покрашен, выполнен текущий ремонт, проведен осмотр всего судна. «Команда как всегда готова работать в сложных северных условиях», – подчеркнул Владимир Сергеевич.В течение всей летней навигации в нижнем течении реки Енисей, с интервалом вдвое суток, будут работать суда внутреннего водного транспорта «Хансута Яптунэ» и «СП-4». Ими планируется выполнить 46 рейсов по направлению «Дудинка–Усть-Порт–Караул– Носок» и 7 пассажирских рейсов (т/х «Хансута Яптунэ») по маршруту «Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок – Байкаловск – Воронцово». Судно «Хансута Яптунэ» рассчитано на 30 пассажиров и 20 тонн груза, «СП-4» на 50 пассажиров и 42 тонны груза.Тарифы на перевозки граждан субсидируются за счёт средств муниципального района. Билеты до поселков Байкаловск и Воронцово, по сравнению с прошлым годом, подешевели на 16% и стоят 4429 рубля и 6391 рублей соответственно. До п. Усть-Порт можно добраться за 2079 рублей, до п. Караул - 3364 рубля, до п. Носок билет стоит 4177 рублей.Ознакомиться с расписанием и тарифами на услуги внутреннего водного транспорта можно на сайте органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в разделе «Жителям» во вкладке «Транспорт и связь», говорится в сообщении.