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14 июня 2018, 17:40



Почти две сотни медработников Норильска в честь профессионального праздника удостоены наград различного уровня

«Я всегда гордился и хвастался, приезжая на материк, нашим здравоохранением, - отметил, открывая церемонию награждения, глава города Ринат Ахметчин. - Сам неоднократно обращался к вам, лечился, когда работал под землей. Спасибо вам за ваши добрые руки и горячие сердца, за ваше отношение к норильчанам! Хочется пожелать вам терпения и много сил. А я буду стараться, чтоб у вас все было хорошо и чтоб медучреждения города работали, несмотря на то, что перешли в краевое подчинение. Ведь вы работаете в городе и для его жителей». 192 работника медицинских учреждений удостоены наград различного уровня, в том числе около трех десятков – министерские. Знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма вручили Глава Норильска Ринат Ахмечтин, исполняющий обязанности Председателя городского Совета Виктор Цюпко и руководитель территориального отдела краевого министерства здравоохранения Коба Кавтеладзе. Исполняющий обязанности председателя Норильского городского Совета депутатов Виктор Цюпко в своей поздравительной речи подчеркнул, что сегодня в нашем обществе сформировалась устойчивая потребность на получение качественных медицинских услуг мирового уровня, и в ближайшие шесть лет всем ветвям власти и правительству страны предстоит выполнить ряд задач, которые поставлены президентом в области здравоохранения. Поздравляя коллег, руководитель территориального отдела в Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе отметил, что это самое масштабное награждение из всех, которые проводились в музее. Сегодня в Норильске работают 11 краевых государственных учреждений здравоохранения: поликлиник, больниц, станции скорой медицинской помощи, центра переливания крови, психоневрологического диспансера и бюро судебно-медицинской экспертизы. На благо и здоровье норильчан трудится около 6200 сотрудников, из них: 904 - врачи, 2585 - средний медицинский персонал, 344 - младший медицинский персонал, прочий персонал - 2340. Торжественный вечер, посвященный Дню медицинского работника, состоится сегодня в 18 часов в Городском центре культуры.

Просмотров:161 Сегодня, в преддверии Дня медицинского работника, в Музее Норильска и Городском центре культуры состоялись церемония чествования особо отличившихся представителей норильской медицины.«Я всегда гордился и хвастался, приезжая на материк, нашим здравоохранением, - отметил, открывая церемонию награждения, глава города Ринат Ахметчин. - Сам неоднократно обращался к вам, лечился, когда работал под землей. Спасибо вам за ваши добрые руки и горячие сердца, за ваше отношение к норильчанам! Хочется пожелать вам терпения и много сил. А я буду стараться, чтоб у вас все было хорошо и чтоб медучреждения города работали, несмотря на то, что перешли в краевое подчинение. Ведь вы работаете в городе и для его жителей».192 работника медицинских учреждений удостоены наград различного уровня, в том числе около трех десятков – министерские. Знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма вручили Глава Норильска Ринат Ахмечтин, исполняющий обязанности Председателя городского Совета Виктор Цюпко и руководитель территориального отдела краевого министерства здравоохранения Коба Кавтеладзе.Исполняющий обязанности председателя Норильского городского Совета депутатов Виктор Цюпко в своей поздравительной речи подчеркнул, что сегодня в нашем обществе сформировалась устойчивая потребность на получение качественных медицинских услуг мирового уровня, и в ближайшие шесть лет всем ветвям власти и правительству страны предстоит выполнить ряд задач, которые поставлены президентом в области здравоохранения.Поздравляя коллег, руководитель территориального отдела в Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе отметил, что это самое масштабное награждение из всех, которые проводились в музее.Сегодня в Норильске работают 11 краевых государственных учреждений здравоохранения: поликлиник, больниц, станции скорой медицинской помощи, центра переливания крови, психоневрологического диспансера и бюро судебно-медицинской экспертизы. На благо и здоровье норильчан трудится около 6200 сотрудников, из них: 904 - врачи, 2585 - средний медицинский персонал, 344 - младший медицинский персонал, прочий персонал - 2340.Торжественный вечер, посвященный Дню медицинского работника, состоится сегодня в 18 часов в Городском центре культуры.