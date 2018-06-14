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14 июня 2018, 18:03



К концу будущего года в Норильске появится собственное газомоторное топливо. «Норникель» развивает на территории НПР рынок компримированного природного газа

Цель проекта - снабжение жителей Норильского промышленного района, муниципального автотранспорта и автотранспорта «Норникеля» доступным и экономичным газомоторным топливом в условиях существенного роста цен на бензиновое и дизельное топливо; повышение надежности топливообеспечения региона, создание в нем инфраструктуры, необходимой для развития рынка газомоторного топлива. Также это позволит сократить расходы на закуп и хранение дизельного топлива предприятий группы компании «Норникель», оптимизировать инфраструктуру для хранения, перевалки и транспорта нефтепродуктов в Норильском промышленном районе, сократить соответствующие операционные и капитальные затраты и снизить негативное воздействие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Во время реализации пилотного проекта планируется построить базовую и дочернюю автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, оборудовать станцию техобслуживания газомоторной техникой и гаражным боксом для ее хранения, закупить газомоторную технику. Введенная в эксплуатацию в рамках пилотного проекта АГНКС в дальнейшем будет обслуживать не только предприятия «Норникеля», но и сторонние организации и частные лица. На текущий момент выполняются проектно-изыскательские работы. Планируемый ввод объектов в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года.

Просмотров:170 АО «Норильсктрансгаз» (дочернее предприятие компании «Норникель») приступило к реализации пилотного проекта по созданию инфраструктуры для развития рынка компримированного (сжатого) природного газа в Норильском промышленном районе. Это поможет оценить возможности эффективной эксплуатации в условиях региона газомоторной автотехники и оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной стации (АГНКС). С учетом полученных в ходе реализации проекта фактических данных будут скорректированы программа и график его реализации, сообщает пресс-служба «Норникеля».Цель проекта - снабжение жителей Норильского промышленного района, муниципального автотранспорта и автотранспорта «Норникеля» доступным и экономичным газомоторным топливом в условиях существенного роста цен на бензиновое и дизельное топливо; повышение надежности топливообеспечения региона, создание в нем инфраструктуры, необходимой для развития рынка газомоторного топлива.Также это позволит сократить расходы на закуп и хранение дизельного топлива предприятий группы компании «Норникель», оптимизировать инфраструктуру для хранения, перевалки и транспорта нефтепродуктов в Норильском промышленном районе, сократить соответствующие операционные и капитальные затраты и снизить негативное воздействие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.Во время реализации пилотного проекта планируется построить базовую и дочернюю автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, оборудовать станцию техобслуживания газомоторной техникой и гаражным боксом для ее хранения, закупить газомоторную технику.Введенная в эксплуатацию в рамках пилотного проекта АГНКС в дальнейшем будет обслуживать не только предприятия «Норникеля», но и сторонние организации и частные лица.На текущий момент выполняются проектно-изыскательские работы. Планируемый ввод объектов в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года.