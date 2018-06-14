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14 июня 2018, 18:26



Норильские госавтоинспекторы провели обучающие занятия безопасного поведения на дорогах для воспитанников профильной школы

Различные разъяснительные и практические занятия с воспитанниками летних оздоровительных лагерей и профильных школ во время летних каникул сотрудники полиции проводят ежегодно. Особенно эффективны занятия по дорожной грамоте, когда сотрудник Госавтоинспекции их проводит наглядно, то есть на улице. Так обучающее занятие со школьниками старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Михаил Назаров провел на одном из оживленных нерегулируемых пешеходных переходов на улице Комсомольской, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Во время наблюдения за участниками дорожного движения, автоинспектор рассказал школьникам, какие дорожные «ловушки» могут их подстерегать на пути от дома до школы, и дал советы как их избежать. Так же автополицейский рассказал, как правильно переходить проезжую часть, какие последствия могут произойти при несоблюдении ПДД, а также пояснил в чем преимущество перехода проезжей части по пешеходному переходу. В завершении встречи со школьниками, автоинспектор рассказал о технических характеристиках и специальных возможностях автомобиля дорожно-патрульной службы.

Просмотров:138 Занятие по закреплению практических навыков безопасного поведения на улице сотрудники Госавтоинспекции провели с учащимися профильной школы «Универсальный код безопасности»Различные разъяснительные и практические занятия с воспитанниками летних оздоровительных лагерей и профильных школ во время летних каникул сотрудники полиции проводят ежегодно. Особенно эффективны занятия по дорожной грамоте, когда сотрудник Госавтоинспекции их проводит наглядно, то есть на улице. Так обучающее занятие со школьниками старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Михаил Назаров провел на одном из оживленных нерегулируемых пешеходных переходов на улице Комсомольской, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Во время наблюдения за участниками дорожного движения, автоинспектор рассказал школьникам, какие дорожные «ловушки» могут их подстерегать на пути от дома до школы, и дал советы как их избежать. Так же автополицейский рассказал, как правильно переходить проезжую часть, какие последствия могут произойти при несоблюдении ПДД, а также пояснил в чем преимущество перехода проезжей части по пешеходному переходу.В завершении встречи со школьниками, автоинспектор рассказал о технических характеристиках и специальных возможностях автомобиля дорожно-патрульной службы.