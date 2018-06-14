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14 июня 2018, 18:34



В Норильске подвели итоги конкурса детского рисунка, приуроченного к празднованию 300-летия российской полиции

Более 90 рисунков были представлены на суд оценку специально жюри, сформированного из сотрудников Отдела МВД г. Норильска. Члены комиссии отметили, что определить лучшие художественные произведения было сложно, так как каждая работа участников конкурса отличалась творческим подходом, была посвящена разным направлениям деятельности полиции. Но, конкурс, есть конкурс и определять победителей все же пришлось. По итогам обсуждения лучшими были признаны работы Алисы Шульц (10 лет) и Полины Бочаровой (11 лет). На втором месте - Сергей Богданов (14 лет) и третье место разделили десятилетние Никита Строна и Мария Курунина. Лучшие художники получили почетные грамоты и ценные подарки.

Просмотров:125 К участию были приглашены дети сотрудников ОВД. В творческих работах юные художники отразили свое отношение к сложной и опасной службе полицейских, изобразили трудовые будни следователей, инспекторов ГИБДД, участковых уполномоченных полиции и других представителей этой профессии, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Более 90 рисунков были представлены на суд оценку специально жюри, сформированного из сотрудников Отдела МВД г. Норильска. Члены комиссии отметили, что определить лучшие художественные произведения было сложно, так как каждая работа участников конкурса отличалась творческим подходом, была посвящена разным направлениям деятельности полиции.Но, конкурс, есть конкурс и определять победителей все же пришлось. По итогам обсуждения лучшими были признаны работы Алисы Шульц (10 лет) и Полины Бочаровой (11 лет).На втором месте - Сергей Богданов (14 лет) и третье место разделили десятилетние Никита Строна и Мария Курунина.Лучшие художники получили почетные грамоты и ценные подарки.