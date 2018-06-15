Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 июня 2018, 10:25



На «Творческой кухне» Агентства развития Норильска состоялась встреча с участником гастрономического фестиваля «СЕВЕР», который пройдет 7 и 8 июля на стадионе «Заполярник».

«В Норильске проводится много разных событий, но гастрономический фестиваль – впервые. Для меня это прекрасная возможность продемонстрировать свою эксклюзивную продукцию большому числу людей, – отметила Виктория Перестюк. – Угощать гостей праздника будем нашим хитом – клубникой в шоколаде. Также предложим норильчанам бананы в шоколаде». Для собравшихся на «Творческой кухне» АРН кондитер провела мастер-класс по приготовлению бананов в белом и молочном шоколаде. Во время июльского фестиваля попробовать изысканно оформленные сладости от кондитерской «Ягода» смогут все желающие. Напомним, свое участие в гастрофестивале подтвердили более 20 норильских кафе, кондитерских, ресторанов: кафе «Гриль-Ферма», спорт-бар Over Time, кондитерская «Сахар», ресторан «Малина», кафе «Ла-Манш», кафе-мороженое «Баскин Роббинс», «Жар.Пицца», кофейня «Бодрый день», кондитерская «Катя Камоза», ресторан «Чайхона Северная», кафе быстрого питания Maxx Burger, ресторан Sanremo, кондитерская Trava, кафе-кондитерская «Карамель», гриль-бар «Стейк House», ресторан «БирХаус», Yappi Bar, кондитерская «Ягода», а также ООО «ПроСервис Таймыр», представительство компании Detox Pro и ООО «Арт-Премиум». Первый гастрономический фестиваль «СЕВЕР» организован Агентством развития Норильска при поддержке администрации города и компании «Норникель» в год 65-летия Норильска. Самое вкусное событие юбилейного года направлено на поддержку инициатив местных сообществ по развитию городской среды, сервисной экономики, индустрии гостеприимства. Цели фестиваля: развитие гастрономической культуры в городе; повышение качества жизни норильчан; популяризация северной кухни и локальных продуктов питания.

Просмотров:284 Директор кондитерской «Ягода» Виктория Перестюкр рассказала, почему решила участвовать в семейном празднике уличной еды и провела вкусный мастер-класс.«В Норильске проводится много разных событий, но гастрономический фестиваль – впервые. Для меня это прекрасная возможность продемонстрировать свою эксклюзивную продукцию большому числу людей, – отметила Виктория Перестюк. – Угощать гостей праздника будем нашим хитом – клубникой в шоколаде. Также предложим норильчанам бананы в шоколаде».Для собравшихся на «Творческой кухне» АРН кондитер провела мастер-класс по приготовлению бананов в белом и молочном шоколаде. Во время июльского фестиваля попробовать изысканно оформленные сладости от кондитерской «Ягода» смогут все желающие.Напомним, свое участие в гастрофестивале подтвердили более 20 норильских кафе, кондитерских, ресторанов: кафе «Гриль-Ферма», спорт-бар Over Time, кондитерская «Сахар», ресторан «Малина», кафе «Ла-Манш», кафе-мороженое «Баскин Роббинс», «Жар.Пицца», кофейня «Бодрый день», кондитерская «Катя Камоза», ресторан «Чайхона Северная», кафе быстрого питания Maxx Burger, ресторан Sanremo, кондитерская Trava, кафе-кондитерская «Карамель», гриль-бар «Стейк House», ресторан «БирХаус», Yappi Bar, кондитерская «Ягода», а также ООО «ПроСервис Таймыр», представительство компании Detox Pro и ООО «Арт-Премиум».Первый гастрономический фестиваль «СЕВЕР» организован Агентством развития Норильска при поддержке администрации города и компании «Норникель» в год 65-летия Норильска. Самое вкусное событие юбилейного года направлено на поддержку инициатив местных сообществ по развитию городской среды, сервисной экономики, индустрии гостеприимства. Цели фестиваля: развитие гастрономической культуры в городе; повышение качества жизни норильчан; популяризация северной кухни и локальных продуктов питания.