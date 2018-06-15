Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 июня 2018, 12:04



22 июня во всех районах муниципального образования город Норильск пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

В этот день ветераны войны, руководство города и ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», представители духовенства, сотрудники муниципальных учреждений и общественных организаций города, военнослужащие Норильского гарнизона, трудовые отряды школьников почтут память погибших минутой молчания и возложат цветы к мемориалу. В районе Талнах мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, пройдет в 10.00 на площади Победы у стелы «Вечно живым». В 10.30 в районе Кайеркан на площади у стелы «Слава подвигам народа». В 17.30 в Книжном дворике (Ленинский проспект, 20а) состоится общественно-политическая акция «Норильск поэтический». Публичная библиотека приглашает горожан вспомнить тех, кто отдал свои жизни во имя мира, и прочесть стихи военных лет. Организаторы акции будут рады принять заявки от ветеранов, представителей молодежных организаций, студентов, школьников и других активных горожан. Чтобы принять участие в акции, достаточно позвонить по телефону 46-13-41 до 20 июня. В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие состоится в конференц-зале Публичной библиотеки (Ленинский проспект, 20а).

Просмотров:228 В Центральном районе в 12.00 на площади Памяти героев у мемориала «Вечный огонь» состоится мероприятие, посвященное 77-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.В этот день ветераны войны, руководство города и ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», представители духовенства, сотрудники муниципальных учреждений и общественных организаций города, военнослужащие Норильского гарнизона, трудовые отряды школьников почтут память погибших минутой молчания и возложат цветы к мемориалу.В районе Талнах мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, пройдет в 10.00 на площади Победы у стелы «Вечно живым». В 10.30 в районе Кайеркан на площади у стелы «Слава подвигам народа».В 17.30 в Книжном дворике (Ленинский проспект, 20а) состоится общественно-политическая акция «Норильск поэтический». Публичная библиотека приглашает горожан вспомнить тех, кто отдал свои жизни во имя мира, и прочесть стихи военных лет. Организаторы акции будут рады принять заявки от ветеранов, представителей молодежных организаций, студентов, школьников и других активных горожан. Чтобы принять участие в акции, достаточно позвонить по телефону 46-13-41 до 20 июня.В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие состоится в конференц-зале Публичной библиотеки (Ленинский проспект, 20а).