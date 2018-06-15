Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 июня 2018, 12:47



Более половины норильских выпускников сдавали профильную математику. Минимальный порог преодолели почти 93 процента.

ЕГЭ по математике (профиль) оценивается по стобалльной системе оценки. Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, по математике (профиль) это 27 баллов. Преодолели минимальный порог 656 выпускников. 52 человека не набрали необходимый минимум (в прошлом году – 136 чел.). Пересдача в текущем году математики (профиль) возможна только если выпускник не сдавал или не сдал математику (база). Если сдан хоть один вариант математики (база или профиль), пересдать можно только в следующем году. Самый высокий балл 94 набрал выпускник СШ № 1. Более 80 баллов набрали восемь человек: СШ №1 (4), гимназия № 5 (4). Средний балл по городу – 47,1 (в прошлом году – 40,8). Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении до 20.06.2018.

Просмотров:279 ЕГЭ по математике (профиль) В Норильске сдавали 708 (58,7% от общего числа) выпускников. В ходе экзамена один человек был удален за наличие сотового телефона.ЕГЭ по математике (профиль) оценивается по стобалльной системе оценки.Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, по математике (профиль) это 27 баллов. Преодолели минимальный порог 656 выпускников. 52 человека не набрали необходимый минимум (в прошлом году – 136 чел.).Пересдача в текущем году математики (профиль) возможна только если выпускник не сдавал или не сдал математику (база).Если сдан хоть один вариант математики (база или профиль), пересдать можно только в следующем году.Самый высокий балл 94 набрал выпускник СШ № 1.Более 80 баллов набрали восемь человек: СШ №1 (4), гимназия № 5 (4).Средний балл по городу – 47,1 (в прошлом году – 40,8).Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении до 20.06.2018.