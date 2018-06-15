Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 июня 2018, 12:47

Более половины норильских выпускников сдавали профильную математику. Минимальный порог преодолели почти 93 процента.


ЕГЭ по математике (профиль) В Норильске сдавали 708 (58,7% от общего числа) выпускников. В ходе экзамена один человек был удален за наличие сотового телефона.
ЕГЭ по математике (профиль) оценивается по стобалльной системе оценки.
Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, по математике (профиль) это 27 баллов. Преодолели минимальный порог 656 выпускников. 52 человека не набрали необходимый минимум (в прошлом году – 136 чел.).
Пересдача в текущем году математики (профиль) возможна только если выпускник не сдавал или не сдал математику (база).
Если сдан хоть один вариант математики (база или профиль), пересдать можно только в следующем году.
Самый высокий балл 94 набрал выпускник СШ № 1.
Более 80 баллов набрали восемь человек: СШ №1 (4), гимназия № 5 (4).
Средний балл по городу – 47,1 (в прошлом году – 40,8).
Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении до 20.06.2018.

Просмотров:279
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 15 июня 2018 
18:56   Убийца норильской семьи осужден на пожизненное заключение. Приговор был оглашен сегодня в Красноярском краевом суде 18:31   Дорожные полицейские вышли в Норильске в трехдневные рейды
18:23   Норильские госавтоинспекторы провели обучающие занятия безопасного поведения на дорогах для воспитанников профильной школы 18:15   В Норильске началась пора ремонтов на улицах и дорогах. Обновить планируют в общей сложности 230 тысяч кв м покрытия дорог
18:04   1225 норильских выпускников 11-х классов готовятся к выпускным вечерам 13:48   Норильские девятиклассники узнали результаты государственной итоговой аттестации по предметам по выбору
13:23   Сегодня начался монтаж баннеров, которые украсят Норильск к 65-летнему юбилею города 13:00   С начала года 1800 норильчан оштрафованы за нетрезвые прогулки.
12:47   Более половины норильских выпускников сдавали профильную математику. Минимальный порог преодолели почти 93 процента. 12:04   22 июня во всех районах муниципального образования город Норильск пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.
10:25   На «Творческой кухне» Агентства развития Норильска состоялась встреча с участником гастрономического фестиваля «СЕВЕР», который пройдет 7 и 8 июля на стадионе «Заполярник».

 14 июня 2018 
18:34   В Норильске подвели итоги конкурса детского рисунка, приуроченного к празднованию 300-летия российской полиции 18:26   Норильские госавтоинспекторы провели обучающие занятия безопасного поведения на дорогах для воспитанников профильной школы
18:03   К концу будущего года в Норильске появится собственное газомоторное топливо. «Норникель» развивает на территории НПР рынок компримированного природного газа 17:40   Почти две сотни медработников Норильска в честь профессионального праздника удостоены наград различного уровня
17:03   Летняя пассажирская навигация началась на Таймыре 16:47   От Енисея до Лены. 20 июня рязанский путешественник отправится из Норильска в долгий одиночный поход
15:51   «Золотая рыбка» помогает сбыться желаниям Влада Карасева. В минувшую субботу в ГЦК прошли благотворительные спектакли 14:32   «Большой приз Норильска». Авторалли под таким названием пройдет в городе 23 июня
14:31   Накануне Дня медика в Норильске прошла пресс-конференция с главными врачами норильских поликлиник и больниц 13:37   Сегодня на Таймыре совершил аварийную посадку вертолет Ми-2
13:08   «Осторожно тонкий лед». Управление ГО и ЧС предупреждает норильчан об опасности выхода на водоемы 12:20   Стали известны результаты ЕГЭ по базовой математике, информатике и географии
12:12   За неделю до выпускных вечеров в Норильске пройдет дискотека для выпускников 12:02   Народные гуляния «Большой хоровод» прошли в Кайеркане в День России
10:39   Обвиняемый в жестоком убийстве норильской семьи не признал свою вину 09:59   Норильск получит миллион на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

 13 июня 2018 
17:22   В этом году на средства регионального оператора в Норильскен планируется отремонтировать 80 кровель, 35 из них - в течение лета 17:02   Топ-менеджеры строительной компании, обманувшие более 600 человек, пойдут за решетку. Среди пострадавших дольщиков есть и житель Норильска
16:55   Больше половины норильских девятиклассников сдали экзамен по русскому языку на хорошие отметки 16:33   В рудной столице народному веселью не помешал летний дождь, который зарядил аккурат во время праздничной программы на площади Горняков
16:15   10 тысяч жителей Большого Норильска приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России 14:38   На улице Комсомольской продолжаются работы по благоустройству территории, прилегающей к озеру Долгому
13:41   20 норильских кафе, кондитерских и ресторанов подтвердили свое участие в летнем гастрономическом фестивале 13:20   Транспортная прокуратура Норильска нашла виновных в задержке авиарейсов на Диксон в конце мая – начале июня
12:17   Норникель продолжает уборку территории, прилегающей к НМЗ. За год вывезли более 85 тысяч тонн промышленных отходов 12:06   В летний оздоровит лагерь «Детский наукоград» в Московской области имеются путевки
11:59   Команда «Норникеля» заняла лидирующие позиции в рейтинге Extel Survey-2018 10:25   В Норильске стартовала спартакиада «Юный олимпиец»
10:18   Норильская прокуратура выявила нарушения требований федерального законодательства о противодействии коррупции

 9 июня 2018 
13:48   Норильск на один вечер станет французской провинцией. Театральной. 13:23   В среду в Норильске завершится отопительный сезон

 8 июня 2018 
19:40   Престольный праздник готовится отметить в Норильске православный приход Святителя Луки Архиепископа Красноярского 18:44   «Норильск, беги со мной!» набирает обороты. Зарегистрироваться на благотворительный забег можно, не выходя из дома
15:37   Завтра в Норильске отпразднуют 65 лет со Дня создания в городе отдела социального обеспечения, а также День социального работника 15:17   В этом году паводок добрался до части трассы Кайеркан-Алыкель, но серьезного ущерба дороге вода нанести не успела
14:48   В Норильский суд направлено уголовное дело по факту гибели работников в результате взрыва на руднике «Заполярный», который произошел почти год назад 13:29   В Норильске осужден мужчина за попытку обворовать торговый павильон.
12:53   12 июня состоится торжественное открытие 48-го сезона и спартакиады трудовых отрядов школьников. 12:29   Стали известны результаты первого экзамена, который в этом году сдавали норильские девятиклассники.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх