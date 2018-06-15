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15 июня 2018, 13:00



С начала года 1800 норильчан оштрафованы за нетрезвые прогулки.

Стражи порядка напоминают, что распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 1,5 тысяч рублей. Также с начала года полицейские составили 1148 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан за появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Согласно статье 20.21 об административных правонарушениях Российской Федерации указанное правонарушение влечет наложение штрафа в размере от пятисот рублей до 1,5 тысяч или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Просмотров:253 Из них 650 горожан привлечены к ответственности по статье 20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах».Стражи порядка напоминают, что распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 1,5 тысяч рублей.Также с начала года полицейские составили 1148 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан за появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Согласно статье 20.21 об административных правонарушениях Российской Федерации указанное правонарушение влечет наложение штрафа в размере от пятисот рублей до 1,5 тысяч или административный арест на срок до пятнадцати суток.