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15 июня 2018, 13:23



Сегодня начался монтаж баннеров, которые украсят Норильск к 65-летнему юбилею города

«Символика празднования 65-летия будет отражена на флагах мачт освещения, а баннеры сориентированы на общее настроения, слоганы отражают некую философию города, олицетворяют и показывают, что такое город Норильск. Слоганы и баннеры разрабатывались норильским управлением культуры совместно с питерскими дизайнерами», - сообщил начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов. На баннерах использованы фотографии известных норильских фотографов - Елены Худановой, Владимира Макушкина, Александра Харитонова.

Просмотров:219 Подрядчики начали работы с торца дома по Ленинскому проспекту, 24, у городской администрации. По всем районам города, включая Снежногорск, будет развешено порядка 90 баннеров и 367 более мелких растяжек и флагов. Они разместятся на зданиях и опорах освещения.«Символика празднования 65-летия будет отражена на флагах мачт освещения, а баннеры сориентированы на общее настроения, слоганы отражают некую философию города, олицетворяют и показывают, что такое город Норильск. Слоганы и баннеры разрабатывались норильским управлением культуры совместно с питерскими дизайнерами», - сообщил начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов.На баннерах использованы фотографии известных норильских фотографов - Елены Худановой, Владимира Макушкина, Александра Харитонова.