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15 июня 2018, 13:48



Норильские девятиклассники узнали результаты государственной итоговой аттестации по предметам по выбору

Экзамен по химии сдавали 288 человек, из них на пересдачу 25 июня готовятся 15 школьников. Оценки "5" и "4" - у 68,8 % ребят. В школах № 17, 30, 38 и 42 все без исключения сдали на "хорошо" и "отлично". Средний балл по городу - 3,9. ОГЭ по литературе писал всего 51 девятиклассник, средний балл на территории - 3,4; чуть более 43 процентов от числа сдававших - отличники и хорошисты. У 11 ребят - двойки, которые они смогут также пересдать в резервный день. Все выпускники в школах № 14, 29, 30 и 40 сдали экзамен только на "4" и "5". Экзамен по информатике был одним из самых массовых - его сдавали 734 подростка. ОГЭ завершилось со следующими результатами: 56 процентов получили пятерки и четверки, 46 - двойки, остальные - тройки. Чуть меньше детей выбрали биологию - 587 человек. В прошлом году средний балл по этому предмету в НПР равнялся 3, 3, в этом - 3, 5 баллов. В итоге больше половины получили оценки "отлично" и "хорошо", неудовлетворительная отметка у 25 ребят (в прошлом году "2" получили 36 выпускников). Пересдача биологии намечена на 22 июня. Управление образования города Норильска напоминает, что при несогласии с оценкой и спорных моментах подать апелляцию можно до 18 июня этого года.

Просмотров:232 Обязательный экзамен по физике сдавало 325 человек из 35 учебных образовательных учреждений. На четверки и пятерки сдали экзамен 57, 2 процента, девять человек получили двойки и будут пересдавать физику в резервный день, 25.06.2018. Средний балл в Норильске - 3,6 балла, в прошлом году он был 3,4.Экзамен по химии сдавали 288 человек, из них на пересдачу 25 июня готовятся 15 школьников. Оценки "5" и "4" - у 68,8 % ребят. В школах № 17, 30, 38 и 42 все без исключения сдали на "хорошо" и "отлично". Средний балл по городу - 3,9.ОГЭ по литературе писал всего 51 девятиклассник, средний балл на территории - 3,4; чуть более 43 процентов от числа сдававших - отличники и хорошисты. У 11 ребят - двойки, которые они смогут также пересдать в резервный день. Все выпускники в школах № 14, 29, 30 и 40 сдали экзамен только на "4" и "5".Экзамен по информатике был одним из самых массовых - его сдавали 734 подростка. ОГЭ завершилось со следующими результатами: 56 процентов получили пятерки и четверки, 46 - двойки, остальные - тройки.Чуть меньше детей выбрали биологию - 587 человек. В прошлом году средний балл по этому предмету в НПР равнялся 3, 3, в этом - 3, 5 баллов. В итоге больше половины получили оценки "отлично" и "хорошо", неудовлетворительная отметка у 25 ребят (в прошлом году "2" получили 36 выпускников). Пересдача биологии намечена на 22 июня.Управление образования города Норильска напоминает, что при несогласии с оценкой и спорных моментах подать апелляцию можно до 18 июня этого года.