Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 июня 2018, 18:04



1225 норильских выпускников 11-х классов готовятся к выпускным вечерам

Продолжается подготовка к выпускным вечерам и в НПР. Пройдут они во всех школах Большого Норильска 23 июня. В нашем городе, как и во многих территориях края, в проведении выпускных сложились определенные традиции. Все праздничные мероприятия начнутся с торжественного шествия выпускников по главной улице города, накануне для них пройдет масса других празднеств. Решение о том, как будет проходить досуговая часть мероприятия после вручения аттестатов, принимается руководством школы и родителями выпускников на общем совете. Напомним, что при проведении выпускных особенное внимание уделяется безопасности: запрещено использование огня и пиротехники, усилен пропускной режим в школах, запрещено бесконтрольное передвижение самих выпускников. Находиться на территории школ посторонним также запрещено. В каждом учебном заведении будут дежурить полицейские и штатные охранники.

Просмотров:140 По данным Министерство образования Красноярского края в регионе школу покинут в этом году более 14 тысяч ребят. Праздничные мероприятия готовят по всех населенных пунктах края.Продолжается подготовка к выпускным вечерам и в НПР. Пройдут они во всех школах Большого Норильска 23 июня.В нашем городе, как и во многих территориях края, в проведении выпускных сложились определенные традиции. Все праздничные мероприятия начнутся с торжественного шествия выпускников по главной улице города, накануне для них пройдет масса других празднеств.Решение о том, как будет проходить досуговая часть мероприятия после вручения аттестатов, принимается руководством школы и родителями выпускников на общем совете.Напомним, что при проведении выпускных особенное внимание уделяется безопасности: запрещено использование огня и пиротехники, усилен пропускной режим в школах, запрещено бесконтрольное передвижение самих выпускников. Находиться на территории школ посторонним также запрещено. В каждом учебном заведении будут дежурить полицейские и штатные охранники.