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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:56 Убийца норильской семьи осужден на пожизненное заключение. Приговор был оглашен сегодня в Красноярском краевом суде
18:31 Дорожные полицейские вышли в Норильске в трехдневные рейды
18:23 Норильские госавтоинспекторы провели обучающие занятия безопасного поведения на дорогах для воспитанников профильной школы
18:15 В Норильске началась пора ремонтов на улицах и дорогах. Обновить планируют в общей сложности 230 тысяч кв м покрытия дорог
18:04 1225 норильских выпускников 11-х классов готовятся к выпускным вечерам
13:48 Норильские девятиклассники узнали результаты государственной итоговой аттестации по предметам по выбору
13:23 Сегодня начался монтаж баннеров, которые украсят Норильск к 65-летнему юбилею города
13:00 С начала года 1800 норильчан оштрафованы за нетрезвые прогулки.
12:47 Более половины норильских выпускников сдавали профильную математику. Минимальный порог преодолели почти 93 процента.
12:04 22 июня во всех районах муниципального образования город Норильск пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.
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