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15 июня 2018, 18:15



В Норильске началась пора ремонтов на улицах и дорогах. Обновить планируют в общей сложности 230 тысяч кв м покрытия дорог

Свои коррективы в график работ внесла погода и ремонт начался позднее, чем в прошлом. Тем не менее, латание дыр на дорогах холодным асфальтобетоном было начато еще с конца мая, а с 7 июня, когда заработал асфальто-бетонный завод подрядчики приступили к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном с соблюдением всех требований технологии и ГОСТ. Мелкие ямы на дорогах убираются с помощью специализированной машины, а крупные - с использованием асфальтоукладочного комплекса. Основной ямочный ремонт до конца июля будет выполнен, но работы по латанию прорех на дорогах будут вестись вплоть до середины сентября. «Напомню, что закон «О тишине» Красноярского края позволяет вести дорожные ремонтные работы на улицах и дорогах круглосуточно», – добавил Сергей Бойцов. Самыми проблемными являются улицы Талнахская и Лауреатов, которые в силу особенностей строительства города до сих пор находятся в воде. Пока дороги не высохнут приступать к ремонтным работам нельзя. По предварительной версии проседание дороги на Талнахской связано с коллекторным хозяйством. В Талнахе такие же проблемы на Федоровского. На проблемных участках работы будут выполняться позже. Узнать о том, где в настоящий момент проводятся ремонтные работы можно по справке-автомат 400-700. Так же горожане могут отправить письмо с сообщением о дорожных проблемах на адрес электронной почты: norautodor.ok@mail.ru

Просмотров:152 В рамках контракта по содержанию автомобильных дорог в текущем году планируется выполнить ямочный ремонт на площади порядка 46 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день ямочный ремонт выполнен на площади порядка пяти тысяч квадратных метров. Работы в этом году выполняют два подрядчика «ИЛАН-Норильск» и УАДиС, рассказал Сергей Бойцов, начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор»Свои коррективы в график работ внесла погода и ремонт начался позднее, чем в прошлом. Тем не менее, латание дыр на дорогах холодным асфальтобетоном было начато еще с конца мая, а с 7 июня, когда заработал асфальто-бетонный завод подрядчики приступили к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном с соблюдением всех требований технологии и ГОСТ. Мелкие ямы на дорогах убираются с помощью специализированной машины, а крупные - с использованием асфальтоукладочного комплекса. Основной ямочный ремонт до конца июля будет выполнен, но работы по латанию прорех на дорогах будут вестись вплоть до середины сентября.«Напомню, что закон «О тишине» Красноярского края позволяет вести дорожные ремонтные работы на улицах и дорогах круглосуточно», – добавил Сергей Бойцов.Самыми проблемными являются улицы Талнахская и Лауреатов, которые в силу особенностей строительства города до сих пор находятся в воде. Пока дороги не высохнут приступать к ремонтным работам нельзя. По предварительной версии проседание дороги на Талнахской связано с коллекторным хозяйством. В Талнахе такие же проблемы на Федоровского. На проблемных участках работы будут выполняться позже.Узнать о том, где в настоящий момент проводятся ремонтные работы можно по справке-автомат 400-700. Так же горожане могут отправить письмо с сообщением о дорожных проблемах на адрес электронной почты: norautodor.ok@mail.ru