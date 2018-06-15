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15 июня 2018, 18:31

Дорожные полицейские вышли в Норильске в трехдневные рейды


Сегодня в Норильске госавтоинспекторы приступили к проведению рейдовых мероприятий «Пешеход», «Пешеходный переход» и «Должник». Продлятся рейды и на предстоящих выходных.
Цель мероприятий - пресечение нарушений правил перехода проезжей части и правил проезда пешеходных переходов. Кроме того совместно со службой судебных приставов, сотрудники полиции на месте проверят участников дорожного движения на наличие различных задолженностей и неоплаченных штрафов.
Нарядов ДПС в первую очередь будут выставлены в районах нерегулируемых пешеходных переходов, а так же в местах массового пребывания граждан. В ходе мероприятий автоинспекторы применят методы скрытого контроля за пешеходами.
Дорожные полицейские призывают автовладельцев заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и напоминают, что опережение остановившегося перед пешеходным переходом транспортного средства запрещено, так как из-за него может внезапно появиться пешеход.

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