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15 июня 2018, 18:56



Убийца норильской семьи осужден на пожизненное заключение. Приговор был оглашен сегодня в Красноярском краевом суде

Напомним, тройное убийство было совершено весной 2016 года. В последних числах марта, вернувшись из отпуска, семья вдруг перестала выходить на связь, знакомые забили тревогу и сообщили в полицию. 1 апреля, вскрыв квартиру, стражи порядка обнаружили тела 31-летнего мужчины, его 28-летней жены и их трехлетней дочери с множественными колото-резанными ранами. Дело расследовали местные, краевые и столичные сотрудники Главного управления уголовного розыска и Следственного комитета, Норильского ОМВД. На поиск убийцы ушел месяц. Им оказался сосед убитой семьи. В самом начале следствия он привлекался в качестве понятого. Ранее не судимый мужчина убил молодую семью изза ревности: преступник и убитая состояли в близких отношениях. Громкое дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые единодушно признали подсудимого виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. Свою вину убийца так и не признал. На оглашение приговора он пришел в медицинской маске, чтобы скрыть лицо. Остаток жизни он проведет в колонии особого режима. Также он должен выплатить родственникам убитых 2 миллиона рублей компенсации. Апелляцию по делу адвокат осужденного может подать в течение 10 дней.

Просмотров:150 Текст приговора 31-летнему жителю Норильска, признав его виновным в убийстве семьи, которое он совершил весной 2016 года, судья краевого суда зачитывал около 20 минут. Согласно ему, обвиняемого приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщает НГС Новости.Напомним, тройное убийство было совершено весной 2016 года. В последних числах марта, вернувшись из отпуска, семья вдруг перестала выходить на связь, знакомые забили тревогу и сообщили в полицию. 1 апреля, вскрыв квартиру, стражи порядка обнаружили тела 31-летнего мужчины, его 28-летней жены и их трехлетней дочери с множественными колото-резанными ранами.Дело расследовали местные, краевые и столичные сотрудники Главного управления уголовного розыска и Следственного комитета, Норильского ОМВД. На поиск убийцы ушел месяц. Им оказался сосед убитой семьи. В самом начале следствия он привлекался в качестве понятого. Ранее не судимый мужчина убил молодую семью изза ревности: преступник и убитая состояли в близких отношениях.Громкое дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые единодушно признали подсудимого виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения.Свою вину убийца так и не признал. На оглашение приговора он пришел в медицинской маске, чтобы скрыть лицо. Остаток жизни он проведет в колонии особого режима. Также он должен выплатить родственникам убитых 2 миллиона рублей компенсации.Апелляцию по делу адвокат осужденного может подать в течение 10 дней.