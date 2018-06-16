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16 июня 2018, 14:11



Цветы и песни людям в белых халатах. В канун Дня медицинского работника в городском Центре культуры отметили 65-летие Норильского здравоохранения

Лучших медиков сердечно поздравили руководители города. Особенно тронуло сердца поздравление мэра города Рината Ахметчина, который со слезами благодарности вспомнил о том, что в свое время его жизнь спасла блистательный хирург Евдокия Жданова, Заслуженному врачу России, почетному гражданину города Норильска Евдокии Дмитриевне Ждановой, удостоенной номинации "Преданность норильскому здравоохранению", коллеги и гости в праздничном зале аплодировали стоя.

Просмотров:146 Медики решили обойтись без лишнего официоза, превратив свой праздник в искрометный капустник. Таланты городской больницы, поликлинической службы, скорой помощи и психоневрологического диспансера в юмористических сценках с песнями, стихами и танцами представили будни норильских эскулапов. А главными героями торжества стали медики - победители в юбилейных номинациях. В номинации "Верность учреждению" отмечена зубной врач норильской стоматологической поликлиники Зоя Васильевна Пушкина. Мария Карловна Батищева, медицинская сестра с 60-летним стажем, последние годы диетсестра оганерской больницы, отмечена в номинации "Преданность профессии". В номинации "Медицинская семья" отметили врачебную династию Гришневских.Лучших медиков сердечно поздравили руководители города. Особенно тронуло сердца поздравление мэра города Рината Ахметчина, который со слезами благодарности вспомнил о том, что в свое время его жизнь спасла блистательный хирург Евдокия Жданова, Заслуженному врачу России, почетному гражданину города Норильска Евдокии Дмитриевне Ждановой, удостоенной номинации "Преданность норильскому здравоохранению", коллеги и гости в праздничном зале аплодировали стоя.