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18 июня 2018, 09:42



Городская баня будет закрыта с 20 по 24 июня.

По техническим причинам, связанным с процедурой переоформления учреждения, с 20 по 24 июня баня работать не будет, далее – по привычному графику, сообщил руководитель МУП «МОК» Валерий Минченков. В ближайших планах: увеличение штата, обучение персонала, ремонты в помещениях, развитие банного комплекса. Кроме того, в рамках муниципальной программы на объекте ведутся работы по капитальному ремонту фасада и кровельного покрытия. На эти цели из бюджета выделено 9,1 млн рублей. По словам Дмитрия Самородова, начальника управления капитальных ремонтов и строительства, работы на кровле уже завершены. До празднования юбилея города будут полностью отремонтированы три стороны фасада, остальной объем рабочие завершат до конца августа.

Просмотров:154 Напомним, оздоровительный комплекс «Лагуна» стал муниципальным. Процедура передачи от частного лица в муниципальную собственность завершилась 16 июня. Теперь городская баня будет находиться в ведении МУП «Многофункциональный обслуживающий комплекс».По техническим причинам, связанным с процедурой переоформления учреждения, с 20 по 24 июня баня работать не будет, далее – по привычному графику, сообщил руководитель МУП «МОК» Валерий Минченков. В ближайших планах: увеличение штата, обучение персонала, ремонты в помещениях, развитие банного комплекса.Кроме того, в рамках муниципальной программы на объекте ведутся работы по капитальному ремонту фасада и кровельного покрытия. На эти цели из бюджета выделено 9,1 млн рублей. По словам Дмитрия Самородова, начальника управления капитальных ремонтов и строительства, работы на кровле уже завершены. До празднования юбилея города будут полностью отремонтированы три стороны фасада, остальной объем рабочие завершат до конца августа.