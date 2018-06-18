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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:29 Правительство России одобрило законопроект о постепенном увеличении периода трудоспособности граждан
13:33 100 млрд рублей направят на улучшение экологии Норильска и Красноярска.
12:59 Четная сторона улицы Ленинградской будет закрыта для движения транспорта.
12:36 В Норильске воспитатели детского сада оставили детей без присмотра.
12:26 Жителя Норильска за хранение наркотиков оштрафовали на 30 тысяч рублей.
11:49 В связи с массовыми мероприятиями в Норильске ограничат движение на отдельных улицах.
11:18 Александр Усс стал кандидатом в губернаторы Красноярского края.
10:56 Вчерашний пожар в кайерканской гостинке унес жизни двух человек.
10:26 Норильские полицейские рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра и замка.
09:53 В Норильске продолжается фотоконкурс гастрономического фестиваля «СЕВЕР».
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