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18 июня 2018, 09:53



В Норильске продолжается фотоконкурс гастрономического фестиваля «СЕВЕР».

До 26 июня (включительно) участники должны опубликовать фотографии в своих аккаунтах в Instagram с указанием хэштега фотоконкурса (#фотогастрофестсевер) и хэштега конкурсной номинации (#севернаякухня #вкусныйнатюрморт #едавритмеулиц #насладкие). Каждый участник может представить на конкурс только по одной фотографии в каждой из номинаций. Экспертная комиссия определит финалистов в номинациях, а также претендентов на получение «Приза зрительских симпатий». Их работы будут вынесены на народное голосование, которое состоится в дни проведения летнего фестиваля уличной еды и уличной культуры (7–8 июля). Победители фотоконкурса получат дипломы от организатора и сертификаты от участников гастрономического фестиваля «СЕВЕР»: кафе «Ла-Манш», кофейни «Бодрый день», кондитерской «Катя Камоза», кафе быстрого питания Maxx Burger, кафе-кондитерской «Карамель» и Yappi Bar.

Просмотров:162 Творческое соревнование организовано Агентством развития Норильска в рамках первого гастрономического фестиваля «СЕВЕР», который состоится 7-8 июля на стадионе «Заполярник». Участвуют жители Норильска и Таймырского муниципального района в номинациях: «Северная кухня», «Вкусный натюрморт», «Еда в ритме улиц», «На сладкое».До 26 июня (включительно) участники должны опубликовать фотографии в своих аккаунтах в Instagram с указанием хэштега фотоконкурса (#фотогастрофестсевер) и хэштега конкурсной номинации (#севернаякухня #вкусныйнатюрморт #едавритмеулиц #насладкие). Каждый участник может представить на конкурс только по одной фотографии в каждой из номинаций.Экспертная комиссия определит финалистов в номинациях, а также претендентов на получение «Приза зрительских симпатий». Их работы будут вынесены на народное голосование, которое состоится в дни проведения летнего фестиваля уличной еды и уличной культуры (7–8 июля).Победители фотоконкурса получат дипломы от организатора и сертификаты от участников гастрономического фестиваля «СЕВЕР»: кафе «Ла-Манш», кофейни «Бодрый день», кондитерской «Катя Камоза», кафе быстрого питания Maxx Burger, кафе-кондитерской «Карамель» и Yappi Bar.