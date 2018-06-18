Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 июня 2018, 10:26



Норильские полицейские рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра и замка.

В связи с увеличением количества хищений велосипедов сотрудники полиции призывают владельцев хранить их в квартирах или в запираемых помещениях, по возможности не оставлять без присмотра и в общественных местах, не доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям, обязательно пристегивать велозамком. «При покупке велосипеда в магазине обязательно храните документы на него. Помните, что приобретая велосипед с рук без документов, вы рискуете стать хозяином краденого, - отмечают в полиции. - При отсутствии документов перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (который обычно выбит снизу на кареточном узле рамы), постарайтесь запомнить установленные на велосипеде аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения, которые в случае кражи значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства вашей собственности». Если вы обнаружили пропажу своего велосипеда, незамедлительно сообщите об этом в отдел МВД по г. Норильску.

Просмотров:200 Норильчане дождались теплой летней погоды, которая располагает к велопрогулкам. Однако многие велосипедисты оставляют свой двухколесный транспорт в подъездах или на улице, зачастую без замков и блокировочных устройств, тем самым привлекая внимание злоумышленников.В связи с увеличением количества хищений велосипедов сотрудники полиции призывают владельцев хранить их в квартирах или в запираемых помещениях, по возможности не оставлять без присмотра и в общественных местах, не доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям, обязательно пристегивать велозамком.«При покупке велосипеда в магазине обязательно храните документы на него. Помните, что приобретая велосипед с рук без документов, вы рискуете стать хозяином краденого, - отмечают в полиции. - При отсутствии документов перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (который обычно выбит снизу на кареточном узле рамы), постарайтесь запомнить установленные на велосипеде аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения, которые в случае кражи значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства вашей собственности».Если вы обнаружили пропажу своего велосипеда, незамедлительно сообщите об этом в отдел МВД по г. Норильску.