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18 июня 2018, 10:56



Вчерашний пожар в кайерканской гостинке унес жизни двух человек.

Во время тушения пожарные обнаружили в комнате тела мужчины 1959 года рождения и женщины 1969 года рождения. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность при курении.

Просмотров:236 Сообщение о загорании в комнате на девятом этаже на ул. Надеждинской, 18, поступило в 19.22. Горели домашние вещи и мебель. Впоследствии огонь перекинулся в общий коридор. Локализовать его удалось спустя 15 минут. Общая площадь пожара составила 25 кв. м. По лестничным маршам были эвакуированы 14 жителей дома.Во время тушения пожарные обнаружили в комнате тела мужчины 1959 года рождения и женщины 1969 года рождения.По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность при курении.