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18 июня 2018, 11:18

Александр Усс стал кандидатом в губернаторы Красноярского края.


Вчера временно исполняющего обязанности губернатора Александра Усса выдвинули в качестве кандидата от партии «Единая Россия» на выборах губернатора Красноярского края. Такое решение приняли делегаты XXXII партконференции Красноярского регионального отделения партии, отдавшие за его кандидатуру абсолютное большинство голосов.
Конференцию предварял форум секретарей первичных и местных отделений партии, в работе которого приняли участие около 1400 представителей со всего края. Собравшиеся заслушали проекты избирательных программ участников предварительного голосования.
Александр Усс в своем выступлении рассказал о видении стратегии развития региона до 2025 года. В числе приоритетных направлений врио губернатора обозначил необходимость изменений к лучшему состояния окружающей среды. «Нам удалось добиться, чтобы решение экологических проблем Красноярска и Норильска было отнесено к числу российских национальных приоритетов. В ближайшие месяцы это будет закреплено в комплексном плане мероприятий федеральных и краевых органов власти. И, по предварительным подсчетам, на его реализацию будет направлено не менее 100 млрд рублей в течение ближайших пяти лет. Это серьезный организационный успех», – подчеркнул Александр Усс.
Одной из важнейших задач является наращивание инвестиционной привлекательности территории для реализации крупных проектов российского и международного уровней. «Проекты такого класса всегда были движущей силой экономического развития края. Сегодня это железная дорога Кызыл-Курагино на юге, дальнейшее освоение нефтяных и угольных месторождений на севере, строительство нового горно-металлургического комбината в Норильском промышленном районе, развертывание в центральной части края группы обрабатывающих производств – так называемой технологической или алюминиевой долины, создание на базе аэропорта Красноярск крупного мультимодального транспортного узла и многое другое. Этот инвестиционный портфель называется «Енисейской Сибирью», и поддержка со стороны президента делает перспективы его воплощения в жизнь абсолютно реальными», – отметил Александр Усс.
Как считает врио губернатора, к этим начинаниям необходимо подключить красноярские предприятия, организации и вузы, и в первую очередь Сибирский федеральный университет. Перспектива интересной работы даст краю конкурентные преимущества для привлечения молодежи, а Универсиада-2019 усилит этот эффект. Благодаря предстоящим студенческим играм будут созданы условия не только для получения качественного образования, но также и для занятий спортом, формирования современной городской среды, индустрии досуга.
Александр Усс выразил уверенность, что заданный вектор позволит не только успешно выполнить задачи согласно указам президента, но также продвинуться в улучшении качества управления, оздоровления финансов, диверсификации экономики, поддержке сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса, совершенствовании транспортной инфраструктуры, улучшении материальной базы учреждений социальной сферы.
Представленный проект обсудили приглашенные отраслевые эксперты, которые внесли ряд конкретных предложений для дальнейшей работы над программой.
Напомним, выборы главы региона состоятся 9 сентября 2018 года. В соответствии с избирательным законодательством с 15 по 25 июля все кандидаты смогут подать документы на регистрацию в избирательную комиссию края.

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