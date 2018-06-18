Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 июня 2018, 11:49



В связи с массовыми мероприятиями в Норильске ограничат движение на отдельных улицах.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых выпускным балам и Дню молодежи с 14 часов 23 июня до 6 часов 24 июня движение всех видов транспортных средств по Ленинскому проспекту на участке от пл. Октябрьской до улицы Орджоникидзе будет временно прекращено. Движение транспорта по улице Севастопольской будет прекращено с 18 часов 23 июня до 6 часов 24 июня.

Просмотров:210 22 июня с 8 до 15 часов движение транспорта по улице Севастопольской на участке от Б. Хмельницкого до Кирова будет временно прекращено.В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых выпускным балам и Дню молодежи с 14 часов 23 июня до 6 часов 24 июня движение всех видов транспортных средств по Ленинскому проспекту на участке от пл. Октябрьской до улицы Орджоникидзе будет временно прекращено. Движение транспорта по улице Севастопольской будет прекращено с 18 часов 23 июня до 6 часов 24 июня.