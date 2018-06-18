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18 июня 2018, 12:26



Жителя Норильска за хранение наркотиков оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Установлено, что хранились наркотики в жилом помещении. Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Просмотров:178 Уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), рассматривалось Норильским городским судом с участием государственного обвинителя, сообщили в прокуратуре города.Установлено, что хранились наркотики в жилом помещении.Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.