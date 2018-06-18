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18 июня 2018, 12:36

В Норильске воспитатели детского сада оставили детей без присмотра.


Фото с информацией о что 09.06.2018 в открытое окно детского сада № 99 «Топ-Топ» без присмотра воспитателя выглядывают дети с 3-го этажа, была размещена в социальной сети «Инстаграм».
По данной информации прокуратура Норильска провела проверку. Сотрудниками ведомства был установлен ряд нарушений требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В частности, выявлен факт оставления детей одних в группе без контроля воспитателя в сон-час.
По фактам допущенных нарушений в адрес заведующей детского сада внесено представление об устранении выявленных нарушений с требованием привлечь виновных к ответственности. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное лицо – воспитель привлечена к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре Норильска.

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