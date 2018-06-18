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18 июня 2018, 12:59



Четная сторона улицы Ленинградской будет закрыта для движения транспорта.



Просмотров:160 В связи с выполнением работ по ремонту магистрального коллектора с 25 июня по 5 ноября 2018 года по нечётной стороне улицы Ленинградской на участке от Ленинского проспекта до улицы Мира движение транспортных средств будет прекращено.