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18 июня 2018, 13:33



100 млрд рублей направят на улучшение экологии Норильска и Красноярска.

Решение экологических проблем городов отнесли к числу национальных проектов, и в ближайшие месяцы это будет закреплено в комплексном плане мероприятий федеральных и краевых органов власти, отметил глава региона. Проект рассчитан примерно на пять лет. Выделенные средства пойдут на решение проблем с выбросами в атмосферу, а также на утилизацию мусора и создание новых зеленых зон. Отметим, за последние полтора года в Красноярске несколько раз вводили режим «черного неба» из-за серого тумана над городом и неприятного запаха. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру вместе с кабмином Красноярского края до 15 июня создать план по улучшению экологии в городе, говорится в сообщении.

Просмотров:184 Порядка 100 млрд рублей направят на улучшение экологической ситуации в Красноярске и Норильске, пишет РИА Новости со ссылкой на слова врио губернатора Красноярского края Александра Усса.Решение экологических проблем городов отнесли к числу национальных проектов, и в ближайшие месяцы это будет закреплено в комплексном плане мероприятий федеральных и краевых органов власти, отметил глава региона.Проект рассчитан примерно на пять лет. Выделенные средства пойдут на решение проблем с выбросами в атмосферу, а также на утилизацию мусора и создание новых зеленых зон.Отметим, за последние полтора года в Красноярске несколько раз вводили режим «черного неба» из-за серого тумана над городом и неприятного запаха. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру вместе с кабмином Красноярского края до 15 июня создать план по улучшению экологии в городе, говорится в сообщении.