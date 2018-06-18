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18 июня 2018, 16:29



Правительство России одобрило законопроект о постепенном увеличении периода трудоспособности граждан.

Законопроект направлен на поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года. Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров – получателей пенсий по линии Пенсионного фонда России. Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров – индексацию пенсий выше инфляции в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ожидается, что увеличение пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсий неработающим пенсионерам почти на 1000 рублей в год. В последние три года в среднем увеличение пенсий осуществлялось на 400–500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, в 2017-м – 524 рубля, в 2018-м – 481 рубль. Законопроектом предусмотрено плавное увеличение пенсионного возраста. Переходный период должен продлиться с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Повышение возраста трудоспособности на первом этапе затронет мужчин 1959 г. р. и женщин 1964 г. р. Граждане указанных годов рождений, с учетом переходных положений, получат право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, а именно: – работников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Существенное снижение пенсионного возраста для северян было обусловлено в 50-е годы XX века чрезвычайно сложными условиями проживания в этих районах. Фактически полное отсутствие инфраструктуры для работы и жизни предопределило такой низкий возраст. Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на 2007–2025 годы, оказали положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью жизни, особенно в северных регионах страны. – педагогических, медицинских, творческих работников. Для данной категории работников институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет. Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений. Законопроектом также предлагается с 1 января 2020 года увеличение темпа роста шага повышения пенсионного возраста государственным служащим – по году в год. Таким образом, пенсионный возраст для государственных служащих приводится в соответствие с предложением по темпам повышения общеустановленного возраста. Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Данные изменения предлагается проводить также постепенно. У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста).

Просмотров:303 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ правительство Российской Федерации одобрило14 июня.Законопроект направлен на поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года.Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров – получателей пенсий по линии Пенсионного фонда России. Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров – индексацию пенсий выше инфляции в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Ожидается, что увеличение пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсий неработающим пенсионерам почти на 1000 рублей в год. В последние три года в среднем увеличение пенсий осуществлялось на 400–500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, в 2017-м – 524 рубля, в 2018-м – 481 рубль.Законопроектом предусмотрено плавное увеличение пенсионного возраста. Переходный период должен продлиться с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.Повышение возраста трудоспособности на первом этапе затронет мужчин 1959 г. р. и женщин 1964 г. р. Граждане указанных годов рождений, с учетом переходных положений, получат право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, а именно:– работников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Существенное снижение пенсионного возраста для северян было обусловлено в 50-е годы XX века чрезвычайно сложными условиями проживания в этих районах. Фактически полное отсутствие инфраструктуры для работы и жизни предопределило такой низкий возраст. Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на 2007–2025 годы, оказали положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью жизни, особенно в северных регионах страны.– педагогических, медицинских, творческих работников. Для данной категории работников институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет. Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений.Законопроектом также предлагается с 1 января 2020 года увеличение темпа роста шага повышения пенсионного возраста государственным служащим – по году в год. Таким образом, пенсионный возраст для государственных служащих приводится в соответствие с предложением по темпам повышения общеустановленного возраста.Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Данные изменения предлагается проводить также постепенно. У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста).