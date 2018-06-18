Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ правительство Российской Федерации одобрило14 июня.
Законопроект направлен на поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.
Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года.
Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров – получателей пенсий по линии Пенсионного фонда России. Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров – индексацию пенсий выше инфляции в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Ожидается, что увеличение пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсий неработающим пенсионерам почти на 1000 рублей в год. В последние три года в среднем увеличение пенсий осуществлялось на 400–500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, в 2017-м – 524 рубля, в 2018-м – 481 рубль.
Законопроектом предусмотрено плавное увеличение пенсионного возраста. Переходный период должен продлиться с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.
Повышение возраста трудоспособности на первом этапе затронет мужчин 1959 г. р. и женщин 1964 г. р. Граждане указанных годов рождений, с учетом переходных положений, получат право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.
Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, а именно:
– работников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Существенное снижение пенсионного возраста для северян было обусловлено в 50-е годы XX века чрезвычайно сложными условиями проживания в этих районах. Фактически полное отсутствие инфраструктуры для работы и жизни предопределило такой низкий возраст. Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на 2007–2025 годы, оказали положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью жизни, особенно в северных регионах страны.
– педагогических, медицинских, творческих работников. Для данной категории работников институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет. Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений.
Законопроектом также предлагается с 1 января 2020 года увеличение темпа роста шага повышения пенсионного возраста государственным служащим – по году в год. Таким образом, пенсионный возраст для государственных служащих приводится в соответствие с предложением по темпам повышения общеустановленного возраста.
Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Данные изменения предлагается проводить также постепенно. У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста).
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