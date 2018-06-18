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18 июня 2018, 16:38



Более семи тысяч человек сможет посетить гастрофестиваль «Север» в первый день. Это событие станет одним из самых масштабных в череде мероприятий, посвященных 65-летию Норильска.

Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике, говорит, что сразу стали думать о подходящей для этого кулинарного события, площадке. Выбор пал на стадион «Заполярник», где сейчас полным ходом ведутся строительные работы. В Норильске это единственная площадка, способная вместить такое количество людей. Ради гастрономического события пришлось переносить на другую площадку футбольные матчи, которые должны были проходить на «Заполярнике» с 3 июля. Теперь товарищеские встречи состоятся на стадионе «Солнышко» в Талнахе. Гастрономический фестиваль «Север» будет проходить в течение двух дней, 7 и 8 июля, с 12 часов дня. Уже сейчас свое участие в фестивале подтвердили более 20 кафе, ресторанов и кафе. Посетят его и проведут серию мастер-классов и столичные шеф-повара. «Предполагается, что за день на фестивале побывает порядка семи тысяч человек, – говорит Наталья Коростелева. – И каждый из них сможет стать полноценным участником этого события. Подготовка к фестивалю идет полным ходом уже больше двух месяцев. Приезжали шеф-повара, которые вместе с организаторами решали, как лучше сделать подводку для воды, чтобы были умывальники и туалеты, как подвести электричество для электроплит. Кроме того, на стадионе будет построено три универсальных павильона, каждый из которых 12 метров в длину. Все это должно отвечать требованиям безопасности». Первый северный праздник уличной еды может стать одной из самых заметных точек в череде гастротуров, которые проходят по стране. Он познакомит горожан и гостей Норильска с самой северной, самобытной и невероятно вкусной кухней и поможет в развитии туризма на Крайнем Севере. Людей ждет интереснейшая концертная программа, помимо дегустации и участия в мастер-классах они смогут попробовать себя и на различных площадках современного искусства.

Просмотров:292 Идея проведения масштабного гастрономического фестиваля принадлежит Агентству развития Норильска. Этот проект нашел горячий отклик и у администрации города.Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике, говорит, что сразу стали думать о подходящей для этого кулинарного события, площадке. Выбор пал на стадион «Заполярник», где сейчас полным ходом ведутся строительные работы. В Норильске это единственная площадка, способная вместить такое количество людей. Ради гастрономического события пришлось переносить на другую площадку футбольные матчи, которые должны были проходить на «Заполярнике» с 3 июля. Теперь товарищеские встречи состоятся на стадионе «Солнышко» в Талнахе.Гастрономический фестиваль «Север» будет проходить в течение двух дней, 7 и 8 июля, с 12 часов дня. Уже сейчас свое участие в фестивале подтвердили более 20 кафе, ресторанов и кафе. Посетят его и проведут серию мастер-классов и столичные шеф-повара.«Предполагается, что за день на фестивале побывает порядка семи тысяч человек, – говорит Наталья Коростелева. – И каждый из них сможет стать полноценным участником этого события. Подготовка к фестивалю идет полным ходом уже больше двух месяцев. Приезжали шеф-повара, которые вместе с организаторами решали, как лучше сделать подводку для воды, чтобы были умывальники и туалеты, как подвести электричество для электроплит. Кроме того, на стадионе будет построено три универсальных павильона, каждый из которых 12 метров в длину. Все это должно отвечать требованиям безопасности».Первый северный праздник уличной еды может стать одной из самых заметных точек в череде гастротуров, которые проходят по стране. Он познакомит горожан и гостей Норильска с самой северной, самобытной и невероятно вкусной кухней и поможет в развитии туризма на Крайнем Севере.Людей ждет интереснейшая концертная программа, помимо дегустации и участия в мастер-классах они смогут попробовать себя и на различных площадках современного искусства.