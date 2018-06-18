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18 июня 2018, 17:00



«Добрый врач». Подведены итоги детских рисунков, посвященных норильским медикам.

Всего юные художники от детсадовского до старшего школьного возраста прислали около двухсот работ на сайт газеты «Заполярная правда». В канун Дня медицинского работника на праздничном вечере в ГЦК были награждены авторы лучших рисунков. Жюри особо отметило в младшей категории 7-10 лет творения Ники Пляскиной и Олеси Сасовой из детсада № 86 «Брусничка», а также Егора Бадюли из детсада № 36 «Полянка». В старшей категории от 11 до 15 лет отличилась Рая Лобакина из 41-й школы, Катя Фольмер из 21-й школы и Лера Морозова из 23-й школы. Лучшие работы увидели участники и гости торжества медиков в ГЦК в праздничном слайд-шоу. Рисунки победителей на тему «Добрый врач» украсят и автобусы городских маршрутов. Достойные творения на медицинскую тему в будущем разместят и в помещениях нового перинатального центра.

Просмотров:217 «Заполярная правда» совместно с Норильским отделом здравоохранения и профсоюзом медицинских работников провела городской конкурс детских рисунков «Добрый врач», посвященный 65-летию норильского здравоохранения.Всего юные художники от детсадовского до старшего школьного возраста прислали около двухсот работ на сайт газеты «Заполярная правда». В канун Дня медицинского работника на праздничном вечере в ГЦК были награждены авторы лучших рисунков. Жюри особо отметило в младшей категории 7-10 лет творения Ники Пляскиной и Олеси Сасовой из детсада № 86 «Брусничка», а также Егора Бадюли из детсада № 36 «Полянка». В старшей категории от 11 до 15 лет отличилась Рая Лобакина из 41-й школы, Катя Фольмер из 21-й школы и Лера Морозова из 23-й школы.Лучшие работы увидели участники и гости торжества медиков в ГЦК в праздничном слайд-шоу. Рисунки победителей на тему «Добрый врач» украсят и автобусы городских маршрутов. Достойные творения на медицинскую тему в будущем разместят и в помещениях нового перинатального центра.