Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 июня 2018, 17:09



В Норильске в четвертый раз стартовал проект «0 % жирности». Принять участие могут все желающие.

Впрочем, уникальная возможность приобщиться к ЗОЖ есть у каждого, кто хочет провести это лето с пользой для здоровья. Бесплатные занятия под открытым небом: фитнес, растяжка, танцы, самооборона и многое другое, а также лекции по правильному питанию, мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, встречи с диетологом, zumba-вечеринки, конкурсы и марафоны. Кстати, этим летом проект расширит свои границы. Теперь «0% жирности» будет проходить не только в Центральном районе Норильска на стадионе «Заполярник», но и в Талнахе - стадионе «Солнышко», а также в Кайеркане на спортивной площадке рядом с Молодежным центром, который находится на Школьной, 10. Для того чтобы стать участником проекта и знать расписание тренировок, необходимо зарегистрироваться на сайте: Подробности о проекте можно найти в группе в Контакте:

Просмотров:227 Это один из многих проектов, который реализуется городским Молодежный центром и норильским штабом флагманской программы «Беги за мной! Сибирь». «0 % жирности» позволяет молодежи весело и без всякого давления приобщиться к миру фитнеса, спорта и здорового образа жизни. Популярность проекта растет год от года. Так, в 2015 году в нем приняло участие всего 150 горожан, в 2016-м - более двух тысяч человек, а в 2017-м количество участников достигло уже 3,5 тысячи человек.Впрочем, уникальная возможность приобщиться к ЗОЖ есть у каждого, кто хочет провести это лето с пользой для здоровья. Бесплатные занятия под открытым небом: фитнес, растяжка, танцы, самооборона и многое другое, а также лекции по правильному питанию, мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, встречи с диетологом, zumba-вечеринки, конкурсы и марафоны.Кстати, этим летом проект расширит свои границы. Теперь «0% жирности» будет проходить не только в Центральном районе Норильска на стадионе «Заполярник», но и в Талнахе - стадионе «Солнышко», а также в Кайеркане на спортивной площадке рядом с Молодежным центром, который находится на Школьной, 10.Для того чтобы стать участником проекта и знать расписание тренировок, необходимо зарегистрироваться на сайте: http://begizamnoi.ru Подробности о проекте можно найти в группе в Контакте: https://vk.com/fitness.norilsk