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18 июня 2018, 17:39



Очередная благотворительная акция «Давай дружить» для детей-инвалидов и их мам прошла в Норильске.

Для детей с ограниченными возможностями был запланирован благотворительный мастер-класс, показ спектакля и экскурсию по самому северному храму Мельпомены в мире. Малыши и подростки смогли побывать в закулисье, под руководством менеджера театра заглянули в различные цеха норильской «маяковки» - пошивочный, осветительный, костюмерный, художественную мастерскую и другие. Пообщались гости и с артистами Юлией Новиковой, Денисом Ганиным, Александром Носыревым, которые устроили для них интерактивное занятие - с юмором, многочисленными играми. После творческой разминки ребята увидели спектакль "В гостях у сказки", поставленный Денисом Ганиным для Малой сцене. «Мы смогли повести своих маленьких подопечных, с которыми работаем бок о бок уже ровно год, в самое волшебное место, где есть место фантазии, сказке, мечте, открытому и внимательному, чуткому отношению друг к другу, в частности, к маленькому зрителю. Мастер-класс от артистов позволил ребятишикам раскрепоститься, мамам - расслабиться и самим побыть немножко детьми», - поделилась с «Заполяркой» куратор акции, волонтер «Комбината добра» из Заполярной строительной компании Роза Новикова. Напомним, компания «Давай дружить» устраивала для своих благополучателей мастер-классы по индийским и восточным танцам, водила их в ресторан на занятие с шеф-поваром, вывозила на турбазу на индийскую вечеринку и т. д. Вскоре выезды на природу участников акции «Давай дружить» продолжатся - благо, норильское лето и готовность добровольцев и волонтеров пока позволяют.

Просмотров:250 На этот раз особых детей знакомили с особым миром театра. Организовали мероприятие сотрудники Заполярного театра драмы совместно с волонтерами ЗФ «Норникеля».Для детей с ограниченными возможностями был запланирован благотворительный мастер-класс, показ спектакля и экскурсию по самому северному храму Мельпомены в мире.Малыши и подростки смогли побывать в закулисье, под руководством менеджера театра заглянули в различные цеха норильской «маяковки» - пошивочный, осветительный, костюмерный, художественную мастерскую и другие.Пообщались гости и с артистами Юлией Новиковой, Денисом Ганиным, Александром Носыревым, которые устроили для них интерактивное занятие - с юмором, многочисленными играми. После творческой разминки ребята увидели спектакль "В гостях у сказки", поставленный Денисом Ганиным для Малой сцене.«Мы смогли повести своих маленьких подопечных, с которыми работаем бок о бок уже ровно год, в самое волшебное место, где есть место фантазии, сказке, мечте, открытому и внимательному, чуткому отношению друг к другу, в частности, к маленькому зрителю. Мастер-класс от артистов позволил ребятишикам раскрепоститься, мамам - расслабиться и самим побыть немножко детьми», - поделилась с «Заполяркой» куратор акции, волонтер «Комбината добра» из Заполярной строительной компании Роза Новикова.Напомним, компания «Давай дружить» устраивала для своих благополучателей мастер-классы по индийским и восточным танцам, водила их в ресторан на занятие с шеф-поваром, вывозила на турбазу на индийскую вечеринку и т. д. Вскоре выезды на природу участников акции «Давай дружить» продолжатся - благо, норильское лето и готовность добровольцев и волонтеров пока позволяют.