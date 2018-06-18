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18 июня 2018, 17:44



Накануне православные жители Норильска и Дудинки провели уборку территории на источнике Святого мученика Василия Мангазейского, что по дороге в столицу Таймыра.

Источник в честь святого мученика Василия Мангазейского, Небесного покровителя Таймырской земли, пострадавшего за веру в древней Мангазее в начале 17-го века, был освящен впервые в 2000 году. С тех пор православные постоянно заботятся о чистоте этого места.

Просмотров:235 По благословению епископа Норильского и Туруханского Агафангела объединились прихожане Свято-Скорбященского собора г. Норильска и Свято-Введенского храма г. Дудинки. На молебне, после многочасовой уборки, батюшки Владимир Иванов и Георгий Ицков освятили водичку в источнике. Люди в жаркий денек приезжали за водой постоянно, но мало кто откликался на призыв об участии в добром деле. Православные во главе с отцом Владимиром продолжили трудиться на ремонте деревянных мостков и покраске скамеек и после водосвятного молебна. Прихожанки обращались к приезжающим за водой землякам с просьбой помочь в уборке и ремонтных работать и не мусорить в святом месте, рассказывали о его истории.Источник в честь святого мученика Василия Мангазейского, Небесного покровителя Таймырской земли, пострадавшего за веру в древней Мангазее в начале 17-го века, был освящен впервые в 2000 году. С тех пор православные постоянно заботятся о чистоте этого места.