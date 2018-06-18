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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:46 На 100 баллов ЕГЭ по химии написали 13 старшеклассников Красноярского края. Один из них - выпускник СШ № 38 г. Норильска
12:28 Сотрудники норильской полиции в числе первых вышли на городской субботник
12:23 «Внимание, Безопасность!» В Норильске прошел городской детский конкурс по правилам дорожного движения
12:05 Капитана ледокола «Авраамий Завенягин» оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности
11:56 В Норильске суд по иску транспортного прокурора обязал АО «Норильсктрансгаз» провести оценку уязвимости нефтеналивного причала
10:54 Кто из норильчан уйдет на пенсию по нынешнему закону? Повышение пенсионного возраста коснется не всех россиян.
17:48 Норильский Заполярный театр драмы и благотворительный фонд «Территория добра» положили начало доброй традиции «Подари билет в театр».
17:44 Накануне православные жители Норильска и Дудинки провели уборку территории на источнике Святого мученика Василия Мангазейского, что по дороге в столицу Таймыра.
17:39 Очередная благотворительная акция «Давай дружить» для детей-инвалидов и их мам прошла в Норильске.
17:09 В Норильске в четвертый раз стартовал проект «0 % жирности». Принять участие могут все желающие.
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