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18 июня 2018, 17:48



Норильский Заполярный театр драмы и благотворительный фонд «Территория добра» положили начало доброй традиции «Подари билет в театр».

В группах театра и БФ «Территория добра» в соцсетях можно будет узнать, сколько набралось билетов и кому они были переданы. В июле в акции «Подари билет в театр» участвует спектакль «Дракон», который состоится 6 июля. Справки по тел.: 22-68-69; 22-70-43.

Просмотров:248 Идея родилась при тесном партнерстве и сотрудничестве артистов и волонтеров, и его решили воплотить в жизнь. Теперь, приобретая билеты для себя и близких, человек может приобрести неограниченное количество билетов на спектакль и передать их кассиру для тех, кто в силу жизненных обстоятельств не может купить билет самостоятельно. Билеты от неравнодушных горожан передаются в благотворительный фонд «Территория добра», а оттуда уже тем, кто в них нуждается. Также горожане могут самостоятельно отнести купленные билеты в фонд по адресу: ул. Севастопольская, 4, телефон для справок 46-53-33.В группах театра и БФ «Территория добра» в соцсетях можно будет узнать, сколько набралось билетов и кому они были переданы.В июле в акции «Подари билет в театр» участвует спектакль «Дракон», который состоится 6 июля.Справки по тел.: 22-68-69; 22-70-43.