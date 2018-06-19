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19 июня 2018, 11:56

В Норильске суд по иску транспортного прокурора обязал АО «Норильсктрансгаз» провести оценку уязвимости нефтеналивного причала


Норильской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о транспортной безопасности в деятельности АО «Норильсктрансгаз», сообщается на сайте ЗападноСибирской транспортной прокуратуры.
Установлено, что предприятием транспорта вопреки требованиям закона не проводилась оценка уязвимости нефтеналивного причала, расположенного на р. Енисей, что явилось следствием отсутствия утвержденного Росморречфлотом плана обеспечения транспортной безопасности указанного объекта транспортной инфраструктуры.
По результатам проверки Норильским транспортным прокурором генеральному директору АО «Норильсктрансгаз» внесено представление об устранении нарушений законодательства о транспортной безопасности, которое оставлено без удовлетворения.
В связи с этим транспортный прокурор обратился с иском в Норильский городской суд, решением которого на предприятие транспорта возложена обязанность по проведению оценки уязвимости нефтеналивного причала, а также разработке плана обеспечения транспортной безопасности.

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