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19 июня 2018, 12:05



Капитана ледокола «Авраамий Завенягин» оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности

В ходе проверки на ледоколе «Авраамий Завенягин», ошвартованного в порту, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а также требований общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, сообщается на сайте ЗападноСибирской транспортной прокуратуры. По результатам проверки Норильским транспортным прокурором в отношении капитана ледокола возбуждены административные производства по ст. 11.16, ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафов в сумме пяти тысяч рублей.

Просмотров:76 Норильская транспортная прокуратура провела проверку в морском порту Дудинки. Инспекторов интересовало исполнение законодательства, регламентирующего вопросы функционирования внутреннего водного и морского транспорта.В ходе проверки на ледоколе «Авраамий Завенягин», ошвартованного в порту, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а также требований общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, сообщается на сайте ЗападноСибирской транспортной прокуратуры.По результатам проверки Норильским транспортным прокурором в отношении капитана ледокола возбуждены административные производства по ст. 11.16, ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафов в сумме пяти тысяч рублей.